Взявший жену в заложники под Парижем найден мертвым вместе с супругой

Источник материала: ОНТ

17 декабря в коммуне Домон возле Парижа (Франция) мужчина взял в заложники свою жену. Позже француз был обнаружен мертвым, женщина также погибла. Об этом информирует телеканал BFMTV.

По сведениям источника, вооруженный мужчина убил жену, а после покончил с собой.

Известно, что удерживавший супругу злоумышленник был руководителем предприятия. Ранее женщина уже жаловалась на мужа и обвиняла его в бытовом насилии. Пара разводилась.

Фото: TASS/EPA/Sebastien Nogier

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