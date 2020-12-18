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Взявший жену в заложники под Парижем найден мертвым вместе с супругой
Источник материала: ОНТ
17 декабря в коммуне Домон возле Парижа (Франция) мужчина взял в заложники свою жену. Позже француз был обнаружен мертвым, женщина также погибла. Об этом
По сведениям источника, вооруженный мужчина убил жену, а после покончил с собой.
Известно, что удерживавший супругу злоумышленник был руководителем предприятия. Ранее женщина уже жаловалась на мужа и обвиняла его в бытовом насилии. Пара разводилась.
Фото: TASS/EPA/Sebastien Nogier
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17 декабря в коммуне Домон возле Парижа (Франция) мужчина взял в заложники свою жену. Позже француз был обнаружен мертвым, женщина также погибла. Об этом информирует...
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