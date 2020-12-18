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Взявший жену в заложники под Парижем найден мертвым вместе с супругой

18.12.2020 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взявший жену в заложники под Парижем найден мертвым вместе с супругой

17 декабря в коммуне Домон возле Парижа (Франция) мужчина взял в заложники свою жену. Позже француз был обнаружен мертвым, женщина также погибла. Об этом информирует телеканал BFMTV.

По сведениям источника, вооруженный мужчина убил жену, а после покончил с собой.

Известно, что удерживавший супругу злоумышленник был руководителем предприятия. Ранее женщина уже жаловалась на мужа и обвиняла его в бытовом насилии. Пара разводилась.

Фото: TASS/EPA/Sebastien Nogier

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17 декабря в коммуне Домон возле Парижа (Франция) мужчина взял в заложники свою жену. Позже француз был обнаружен мертвым, женщина также погибла. Об этом информирует...
 
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