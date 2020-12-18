Михалок выпустил клип «BARRIKADO» — манифест в ответ на события в Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

«Когда народ един — он не может быть побежден!» — эта строчка на испанском — главное в новой песне группы DREZDEN, считает писатель Саша Филипенко.

Режиссер видео — фотограф из Минска Каролина Полякова.

По ее мнению, культурные баррикады сильнее оружия и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом.

— На страницах цифрового фанзина «Barrikado» лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, оголенные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалоге и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах. Это видео смотреть дискомфортно, а как жить в полицейском государстве? — комментирует Каролина Полякова.