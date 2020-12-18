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«Поднять налоги равно потерять репутацию навсегда». Что говорят эксперты об инициативе Минфина

18.12.2020 13:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минфин предложил временно повысить ставку подоходного налога для сотрудников резидентов ПВТ. У представителей ИТ-отрасли узнали, как им идея.

«В соответствии с пунктом 1 Декрета президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики», государство гарантировало международному инвестиционному и технологическому сообществу, что специальный правовой режим Парка высоких технологий (включая налоговый) действует до 1 января 2049 года», – отметил юрист Денис Алейников, один из авторов «ПВТ 2.0». его цитирует dev.by.

По его словам, стабильность режима ПВТ на протяжении долгих лет — это наша главная ценность.

«Эту ценность мы ковали годами и не раз продавали иностранным инвесторам. Это — Репутация. Репутация, которая сделала ПВТ ведущим ИТ-кластером Восточной Европы.  Поднять налоги временно равно потерять Репутацию навсегда. Об этом должно подумать Министерство финансов», – подчеркнул он.

Прокомментировал новость и  директор СЕО ScienceSoft Николай Кураев.

«Не хотелось бы, чтобы это произошло. Такие изменения нарушат принцип, действующий в отношении ПВТ в течение последних 15 лет, а именно неизменность законодательства»,  – сказал он.

Кураев отметил, что бизнес-сообщество ценит неизменность законодательной базы — это позволяет ответственно планировать бизнес-процессы. Внесение подобных изменений продемонстрирует возможность изменений правил игры в любой момент и породит неуверенность в завтрашнем дне.

Введение временных мер без указания сроков — еще один риск для бизнеса. Неясны критерии и сроки отмены этих мер.

«В крайнем случае необходимые средства для финансирования чрезвычайных расходов можно получить, введя временный (например, на шесть месяцев) чрезвычайный налог. Допустим, 1% (хотя, может, и 0,5% хватило бы), но на выплаты любых доходов из любых источников, за исключением пенсий и пособий», – отметил он.

 
Теги: Новости
 
 
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Минфин предложил временно повысить ставку подоходного налога для сотрудников резидентов ПВТ. У представителей ИТ-отрасли узнали, как им идея.
 
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