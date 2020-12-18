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Квартира дня. Микростудия на 22 квадратных метра для сдачи в аренду

18.12.2020 13:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Съемные квартиры — неплохая альтернатива гостиницам. Нынешние владельцы этой микростудии в австралийском Сиднее изначально предполагали сдавать ее в аренду, при этом решив, что это не повод отказывать ей в оригинальном дизайне интерьера.

Площадь квартиры составляет всего 22 кв. м, но это все равно больше, чем размеры стандартного гостиничного номера. При этом очевидно, что в таком жилье гости получают дополнительный набор удобств при почти одинаковой стоимости. Ну а для дизайнеров такой формат — всегда вызов, ведь необходимо создать комфортное пространство в ограниченных условиях.

Квартира дня. Микростудия на 22 квадратных метра для сдачи в аренду
Квартира дня. Микростудия на 22 квадратных метра для сдачи в аренду
Квартира дня. Микростудия на 22 квадратных метра для сдачи в аренду
Квартира дня. Микростудия на 22 квадратных метра для сдачи в аренду

У планировки были свои недостатки. Прихожая была неоправданно большая и использовалась до ремонта неэффективно. Авторы проекта нашли удачный ход: часть этого помещения заняла кухня, что освободило единственную комнату для иных функций. Там разместилась спальня, совмещенная с гостиной. Высота потолков позволила поставить кровать на приподнятую платформу, в которой находится место для хранения вещей. Цветовое решение основано на контрасте белоснежных стен с черными элементами, например зеркалами или вешалками.

Квартира дня. Микростудия на 22 квадратных метра для сдачи в аренду
Квартира дня. Микростудия на 22 квадратных метра для сдачи в аренду
Квартира дня. Микростудия на 22 квадратных метра для сдачи в аренду
Квартира дня. Микростудия на 22 квадратных метра для сдачи в аренду

 
 
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Съемные квартиры — неплохая альтернатива гостиницам. Нынешние владельцы этой микростудии в австралийском Сиднее изначально предполагали сдавать ее в аренду, при...
 
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