Квартира дня. Микростудия на 22 квадратных метра для сдачи в аренду

Источник материала: Onliner

Съемные квартиры — неплохая альтернатива гостиницам. Нынешние владельцы этой микростудии в австралийском Сиднее изначально предполагали сдавать ее в аренду, при этом решив, что это не повод отказывать ей в оригинальном дизайне интерьера.

Площадь квартиры составляет всего 22 кв. м, но это все равно больше, чем размеры стандартного гостиничного номера. При этом очевидно, что в таком жилье гости получают дополнительный набор удобств при почти одинаковой стоимости. Ну а для дизайнеров такой формат — всегда вызов, ведь необходимо создать комфортное пространство в ограниченных условиях.

















У планировки были свои недостатки. Прихожая была неоправданно большая и использовалась до ремонта неэффективно. Авторы проекта нашли удачный ход: часть этого помещения заняла кухня, что освободило единственную комнату для иных функций. Там разместилась спальня, совмещенная с гостиной. Высота потолков позволила поставить кровать на приподнятую платформу, в которой находится место для хранения вещей. Цветовое решение основано на контрасте белоснежных стен с черными элементами, например зеркалами или вешалками.















