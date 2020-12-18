«Если год полная ж..., пусть она будет красивой». MF подбодрил белорусов (видео)

Источник материала: Onliner

Производители белья смотрят на жизнь под особым ракурсом, это способствует особому философскому восприятию действительности. Mark Formelle выпустил новогодний ролик, который кому-то поможет с иронией относиться к невзгодам и даже облечь их в некую привлекательную форму. Зануд это видео может огорчить — не включайте, продолжайте страдать.

Нет никакого смысла сдаваться, считают в компании. «Если концентрироваться на негативе — можно впасть в депрессию. Мы решили не изменять своему стилю и подбодрить всех», — объяснила директор группы компаний Mark Formelle Светлана Сипарова.

В MF не скрывают, что по их бизнесу 2020-й тоже прошелся как следует. Но никого не уволили, ничего не закрыли, а онлайн-продажи вообще увеличили вдвое. Помогали больницам, выпускали маски (изготовили 3,8 млн штук).

«Год эмоционально оказался очень сложным. Зато можно говорить о появлении новых ценностей, общая беда объединила людей. Следующий год мы как бренд хотим посвятить нашему прекрасному народу. Не сдаемся: выход всегда есть!» — резюмирует MF и показывает вот такие картинки.