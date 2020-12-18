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СК завершил расследование аварии под Скиделем, в которой погибли четыре человека

18.12.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии под Скиделем, в котором погибли 4 человека. Об этом сообщили в Следственном комитете.


Фото: СК

По данным следствия, ночью 24 июля на трассе М6 Минск — Гродно 29-летний водитель, управляя автопоездом, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение c Merсedes. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два пассажира погибли на месте, а еще одна пассажирка от полученных травм умерла в больнице.

После произошедшего водитель автопоезда пояснял, что на полосу встречного движения выехал легковой автомобиль, однако на следующий день мужчина рассказал, что он сам частично выехал на встречку и столкнулся с Mercedes.


По результатам автотехнической экспертизы место столкновения автопоезда с легковушкой — полоса движения Mercedes. Кроме этого из материалов уголовного дела следует, что в момент ДТП водитель автопоезда двигался с превышением скоростного режима и находился в утомленном состоянии.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 3 ст. 317 (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц) УК Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Из материалов уголовного дела следует, что в момент ДТП водитель автопоезда двигался с превышением скоростного режима и находился в утомленном состоянии.
 
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