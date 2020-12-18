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Выезд за границу на машине предлагают сделать платным. Пока только на два года

18.12.2020 13:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Не исключено, что, кроме транспортного налога, водителей в следующем году ждет еще один автомобильный платеж. Минфин предлагает ввести сбор для тех, кто пересекает границу на машине. Такая норма предусмотрена проектом изменений в Налоговый кодекс. В качестве обоснования приводится консолидация расходов бюджета для борьбы с COVID-19.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер

Что и когда предлагают сделать?

Речь идет о том, что областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение транспортными средствами госграницы Беларуси в пунктах пропуска в размере не более 3 базовых величин. Такое право дано местным властям на два года — с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года.

Платить сбор нужно будет, если максимальная масса транспортного средства не превышает 5 т. и в нем имеется не более 8 мест для сидения, помимо водителя. По сути, это касается всех легковушек.

Сумма сбора не будет зависеть от того, сколько человек едут в автомобиле.

Кто платит, а кто — нет?

Платить сбор будет водитель автомобиля до пересечения границы или в пункте пропуска. Норма распространяется как на машины физических лиц, так и на автомобили, принадлежащие ИП и организациям.

Не нужно будет платить сбор с транспортных средств глав государств, правительств, дипмиссий, а также тем, кто едет на похороны, лечение (при наличии подтверждающих документов). Освобождаются от уплаты сбора инвалиды 1-й и 2-й групп, участники ВОВ, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, участники спортивных, культурно-массовых и образовательных мероприятий (при наличии документов).

Если областной Совет депутатов не принял решение о размере ставки сбора, то сбор считается равным нулю.

А если поедешь в Россию?

Поскольку в документе сказано, что платить сбор нужно за пересечение границы в пунктах пропуска, то коснется он только тех, кто едет в Европу или в Украину. Ездить в Россию можно будет без уплаты сбора.

Цена вопроса

Если исходить из того, что базовая величина в следующем году составит 29 рублей, то за каждый выезд за границу в отпуск или за покупками нужно будет отдать не менее 87 рублей.

Не стоит забывать, что, кроме этого, при выезде за границу водитель должен оформить и так называемую зеленую карту. Ее стоимость на минимальный срок 15 дней при выезде в страны ЕС составляет 30 евро (чуть больше 90 рублей).

 
 
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За каждое пересечение границы водители легковушек могут заплатить до 3 базовых величин.
 
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