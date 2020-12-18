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Белорусская IT-компания Synesis обжалует включение в санкционный список ЕС

18.12.2020 13:07 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Резидент белорусского Парка высоких технологий компания Synesis намерена обжаловать включение в список санкционных организаций Европейского союза, утвержденный 17 декабря Советом ЕС.

Белорусская IT-компания Synesis обжалует включение в санкционный список ЕС

«Synesis считает, что для включения компании в данный список нет никаких юридических или рациональных оснований. Причина, указанная Советом, глубоко ошибочна и основана на неправильном понимании функционирования технологий распознавания лиц, которыми занимается компания. Synesis решительно отвергает ошибочное предположение Совета о том, что технология может использоваться или когда-либо использовалась правительством Беларуси для идентификации протестующих», — говорится в комментарии Synesis.

Подчеркивается, что технология распознавания лиц «никогда не использовалась и фактически не может быть использована для установки участников антиправительственных протестов в Минске или деятелей белорусской оппозиции».

«Платформа Kipod предназначена для обнаружения заранее идентифицированных лиц, загруженных в базу данных (разыскиваемых преступников, пропавших без вести, включая пропавших без вести детей и т.д.), но не способна идентифицировать людей по записям. Более того, Synesis никогда не получала платежей от Министерства внутренних дел Беларуси или каких-либо белорусских правоохранительных органов», — заверяет компания.

Как сообщается, чтобы полностью подтвердить вышеизложенное, Synesis предложила любому европейскому или иному правительству провести внешний аудит своих услуг.

«Несмотря на обмен информацией и неоднократное направление этого предложения компетентным европейским органам, Synesis полностью проигнорировали. Вместо этого Совет ЕС принял решение, которое, похоже, основано исключительно на спекуляциях в средствах массовой информации и в различных социальных сетях. При этом Совет продемонстрировал ошибочную аргументацию и полное пренебрежение надлежащей правовой процедурой», — заявляет IT-компания.

«Synesis выражает свои глубочайшие сожаления сотням сотрудников и их семьям, финансовая стабильность которых поставлена решением Совета ЕС под угрозу, и уверяет в своем твердом намерении отменить его. В данный момент компания делает все возможное, чтобы смягчить любое возможное влияние решения на сотрудников и международных партнеров. В ближайшее время Synesis намерена обжаловать решение Совета, а также выражает уверенность, что европейское правосудие исправит допущенную ошибку», — подчеркивается в сообщении.

Synesis — группа компаний со штаб-квартирой в Минске, основана в 2007 году, разрабатывает платформы умного города, системы контроля доступа, продукты для управления мероприятиями и организациями, мессенджеры и онлайн-игры. Облачные вычисления, искусственный интеллект, чат-боты, хранение и обработка больших данных, кибербезопасность — компетенции Synesis. В группе компаний работает более 400 человек.

Третий пакет санкций в отношении властей Беларуси был принят ЕС 17 декабря. Санкции предусматривают запрет на въезд в Евросоюз и заморозку счетов 29 физических и семи юридических лиц.

 
Теги: Минск
 
 
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