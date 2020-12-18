Тушат пожар бензином. В Беларуси планируют повысить налоги

Планируемое в Беларуси повышение ставок некоторых налогов несвоевременно и отрицательно повлияет на деятельность инновационных компаний. Такое мнение высказали в комментарии БелаПАН эксперты, комментируя предложение Министерства финансов временно повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19 .



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Так, в качестве дополнительных мер на временной основе в 2021-2022 годах Минфином предлагается повышение ставки налога на прибыль для операторов сотовой связи и оператора по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи с 18% до 30%.

Помимо этого предлагается повышение ставки подоходного налога с дохода физлиц, полученных по трудовым договорам от резидентов Парка высоких технологий и Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень», с 9% до 13%.

Как считает исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, Covid-19 — это прикрытие, которое может быть бесконечно продолжено во времени с целью «еще больше душить национальных производителей товаров и услуг».

«Повышение налогов — это ответ на продолжающуюся экономическую рецессию, на резкое снижение инвестиционного потенциала, на бегство капитала и сужающиеся налоговые базы. Резко упали доходы от налога на прибыль (на 40%), доходы от внешнеэкономической деятельности», — заметил эксперт.

По его словам, в условиях пандемии, наоборот, надо снижать налоговое бремя, объявлять налоговые каникулы для целых секторов, которые близки к банкротству.

«Белорусские власти таким образом решили продемонстрировать свое понимание развития и экономического роста. Если предложение будет реализовано, это еще больше подстегнет производителей закрываться, издержки будут еще выше. Эти действия можно сравнить с метафорой «тушить пожар бензином», — считает Романчук.

Полученные средства, полагает экономист, могут в том числе быть направлены на покрытие дефицита бюджета.

«Он у нас уже второй год. Мы проходим тройную финансовую волну. Первая связана с неустойчивостью госфинансов и дефицит по итогам года составит под 4-5% к ВВП, а возможность его финансирования резко ограничена из-за закрытия внешних рынков и это рынки очень дорогих ресурсов. Вторая — финансы предприятий, на которых резко увеличилось количество убытков, выведенных из оборота активов. Третья — резкий финансовый кризис домашних хозяйств, когда, согласно последним исследованиям, почти у половины из них нет сбережений. Наступает время затягивания поясов», — отметил Романчук.

По его мнению, повышение налогов — «это радикальное непонимание того, что надо делать, действие по краткосрочному затыканию дыр в бюджете, чтобы создать иллюзию, что у нас все хорошо».

«Скорее всего, эти деньги будут использоваться не для того, чтобы повышать зарплату или обновление материальной базы учреждений здравоохранения или для поддержки людей, находящихся на самоизоляции, а, я опасаюсь, на неэффективные государственные инвестиционные программы, проекты. Власти продолжают прожигать деньги так, как будто завтра не наступит никогда», — подытожил директор центра.

По мнению экономиста Вячеслава Ярошевича, предложение Минфина вызывает неоднозначную реакцию, потому что, с одной стороны, налоги повышают в тех сферах, где ставки были достаточно низкими в связи с различного рода преференциями для поддержки инновационной и информационно-коммуникационной деятельности; с другой — время для повышения выбрано не совсем удачное.

«Сейчас сложная в целом ситуация — и в белорусской, и в мировой экономике. Да, пандемия никуда не делась, повышаются в среднем на треть расходы на здравоохранение, и на это надо откуда-то брать деньги. Внешние источники ограничены, поэтому власти пытаются взять там, где раньше не брали. С точки зрения экономической стратегии оценить довольно сложно, потому что повышать будут за счет самых передовых инновационных сфер, которые, наоборот, надо поддерживать с точки зрения фискальной нагрузки», — заметил эксперт.

«Надо бы пытаться искать дополнительные доходы за счет розничной торговли или игорного бизнеса, за счет менее инновационных сфер деятельности», — считает Ярошевич.