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«Barrikado»: Михалок выпустил клип о белорусских протестах

18.12.2020 13:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Barrikado»: Михалок выпустил клип о белорусских протестах
Сергей Михалок в рамках DREZDEN ART / из фейсбука группы
Сергей Михалок и группа Drezden опубликовали новый клип «Barrikado». Музыкант позиционирует его как манифест в ответ на то, что сейчас происходит в Беларуси.

Традиционно для Сергея Михалка клип насыщен литературными ребусами и философскими рассуждениями. Его главная мысль здесь — «Пока народ един — он непобедим». Режиссером видео выступила минская фотографка Каролина Полякова.

«Культурные баррикады сильнее оружия, и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом. На страницах цифрового фанзина «Barrikado» лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, обнаженные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалог и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах. Это видео смотреть дискомфортно, а как жить в полицейском государстве?» — говорит Каролина Полякова.


Кстати, это первая работа Михалка, посвященная белорусским событиям 2020 года. Многие ждали голоса Михалка сразу после трагических событий 9-11 августа и обвиняли музыканта в «сдувании». Но всему свое время.

 
 
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Традиционно для Михалка клип насыщен литературными ребусами и философскими рассуждениями.
 
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