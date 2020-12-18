Источник материала: UDF



Сергей Михалок в рамках DREZDEN ART / из фейсбука группы

«Культурные баррикады сильнее оружия, и революция сознания может произойти в мозгу даже под полицейским шлемом. На страницах цифрового фанзина «Barrikado» лежат ярость, желание справедливости, солидарность с работниками прессы, обнаженные нервы, отпор, мечты о жизни без насилия, диалог и вся власть народа под защитой тех, кто отказался от преступных приказов, пока голова на плечах. Это видео смотреть дискомфортно, а как жить в полицейском государстве?» — говорит Каролина Полякова.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Barrikado»: Михалок выпустил клип о белорусских протестах Традиционно для Михалка клип насыщен литературными ребусами и философскими рассуждениями.

Традиционно дляклип насыщен литературными ребусами и философскими рассуждениями. Его главная мысль здесь — «Пока народ един — он непобедим». Режиссером видео выступила минская фотографкаКстати, это первая работа Михалка, посвященная белорусским событиям 2020 года. Многие ждали голоса Михалка сразу после трагических событий 9-11 августа и обвиняли музыканта в «сдувании». Но всему свое время.