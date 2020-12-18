ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко назвал приоритеты председательства Беларуси в СНГ

18.12.2020 13:19 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко сегодня на онлайн-заседании глав государств СНГ назвал приоритеты председательства Беларуси в СНГ в 2021 году.

«Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве … станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если мы примем здесь соответствующее решение, которое уже согласовано", - сказал Лукашенко.

Основной акцент Беларусь сделает на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко сегодня на онлайн-заседании глав государств СНГ назвал приоритеты председательства Беларуси в СНГ в 2021 году.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трывожны альбом: Palina выпусціла новую кружэлку «Кремень-динамит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика