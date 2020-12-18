Караев: Отставки нет никакой, я продолжаю служить в органах внутренних дел

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-глава МВД — о причинах, по которым потерял пост министра и был назначен помощником Лукашенко по Гродненской области.

Об этом «Народная Воля» расспросила экс-министра во время прямой линии.

— Много вопросов вызвала ваша отставка. По одной из версий, которая проскочила в интернете, вы слишком близко подобрались к людям, которых, как бы это точнее сформулировать… Речь идет о Дмитрии Павличенко — якобы из-за него вы лишились своего поста…

— Я никогда не обсуждаю решения главнокомандующего и президента — ему виднее, где меня использовать. Он оценивает мои профессиональные возможности, способности и так далее. Ни на какие личности я никогда не перехожу.

Версию, о которой вы говорите, слышу впервые. Интернет стараюсь открывать реже, дабы психическое здоровье сберечь, и только по делу — там, где есть какая-то угроза государственности. А сплетни — кто к кому подобрался — не читаю вообще. И про Дмитрия Валерьевича и про себя в частности.

Что там за ситуация, чтобы кто-то к кому-то подобрался… Мы же не в каких-то мафиозных странах живем… И в эту сторону думать даже и не собирался.

Поэтому оставьте эти инсинуации и не тратьте на них время, тем более там, где граждане звонят, чтобы или свои проблемы рассказать, или проблемы ЖКХ решить, или поблагодарить. Вы чего-то хотите что-то не то развить…

— Правда, что у вас случились проблемы с сердцем, когда вы узнали об отставке?

— Тоже неправда. У меня разок от перенапряга, может быть, где-то в конце сентября был сбой ритма. Он с личными, карьерными, служебными делами никак не связан. Чуть-чуть переутомился. Походил на иголки, на массаж, и всё. Когда перевели на эту работу…

Кстати, отставки нет никакой, я продолжаю служить в органах внутренних дел. И в этот момент никаких проблем с сердцем или с чем-то другим не было. Наоборот, более упорядоченный и спокойный ритм жизни укрепляет здоровье. Потому как министром внутренних дел быть, я вам скажу так, чуточку потяжелее…

Так что спасибо за заботу, очень тронут, но ни в чьем сочувствии и жалости не нуждаюсь, а вот благодарности принимаю.