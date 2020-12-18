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BYPOL опубликовал видео, на котором силовики издеваются над задержанными

18.12.2020 13:21 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Инициатива BYPOL требует немедленно возбудить уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые издевались над задержанными после акций протеста белорусами. Сегодня появилось еще одно видеодоказательство преступлений силовиков.

На выложенном видео запечатлено происходившее во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа. Видео показывает, с каким отношении к себе столкнулись задержанные. Их поместили в спортивный зал, избивали, пытались проводить опросы с использованием унижений, оскорблений, применением силы. Задержанных держали со сцепленными за спиной пластиковой строительной стяжкой руками на коленях лицом в пол. В спортивном зале находились женщины и несовершеннолетний.

Инициатива требует от Следственного комитета немедленной реакции на документальные доказательства бесчеловечного отношения к задержанным со стороны силовиков.

БДГ не рекомендует смотреть видео впечатлительным людям.

Ранее сообщалось, что команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и объединение уволившихся силовиков By_Pol запустили онлайн-платформу «Единая книга регистрации преступлений».

 
Теги: Минск
 
 
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Инициатива BYPOL требует немедленно возбудить уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые издевались над задержанными после акций...
 
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