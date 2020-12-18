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BYPOL опубликовал видео, на котором силовики издеваются над задержанными
Источник материала: БДГ
Инициатива
На выложенном видео запечатлено происходившее во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа. Видео показывает, с каким отношении к себе столкнулись задержанные. Их поместили в спортивный зал, избивали, пытались проводить опросы с использованием унижений, оскорблений, применением силы. Задержанных держали со сцепленными за спиной пластиковой строительной стяжкой руками на коленях лицом в пол. В спортивном зале находились женщины и несовершеннолетний.
Инициатива требует от Следственного комитета немедленной реакции на документальные доказательства бесчеловечного отношения к задержанным со стороны силовиков.
БДГ не рекомендует смотреть видео впечатлительным людям.
Ранее сообщалось, что команда экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской и объединение уволившихся силовиков By_Pol
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Инициатива BYPOL требует немедленно возбудить уголовные дела в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые издевались над задержанными после акций...
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