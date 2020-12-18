ЦСКА полетит на зимний сбор с Ганчаренко

По информации Bobsoccer, армейцы полетят на первый сбор под руководством беларуса. Ранее сообщалось, что московский клуб объявит об уходе 43-летнего специалиста после матча с «Ростовом».





Начало сбора планируется на 17 января в испанском Кампоаморе.





Первый официальный матч в 2021 году ЦСКА проведет с хабаровским СКА в рамках 1/8 финала Кубка России. Игра состоится 20 февраля.







