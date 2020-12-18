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ЦСКА полетит на зимний сбор с Ганчаренко

18.12.2020 13:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко, вероятно, продолжит работу в московском клубе.

По информации Bobsoccer, армейцы полетят на первый сбор под руководством беларуса. Ранее сообщалось, что московский клуб объявит об уходе 43-летнего специалиста после матча с «Ростовом».

Начало сбора планируется на 17 января в испанском Кампоаморе. 

Первый официальный матч в 2021 году ЦСКА проведет с хабаровским СКА в рамках 1/8 финала Кубка России. Игра состоится 20 февраля.
 
 
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Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко, вероятно, продолжит работу в московском клубе.
 
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