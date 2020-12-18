Источник материала: Хартия'97

Александра Герасименя: Верю, что через месяц-другой все решится в нашу сторону 18.12.2020, 13:18

Александра Герасименя

Фото: tut.by

Белорусская пловчиха считает, что в Беларуси скоро пройдут новые выборы.

Белорусский фонд спортивной солидарности считает, что переговоры руководителя Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазеля с Беларусью о проведении чемпионата мира по хоккею в 2021 году противоречат решению Международного олимпийского комитета.

«Переговоры Международной хоккейной федерации с белорусской стороной полностью противоречат решению МОК, которое было принято 7 декабря», — заявила председатель белорусского Фонда спортивной солидарности Александра Герасименя во время пресс-конференции в четверг, сообщает «Интерфакс» .

Герасименя подчеркнула, что это решение не только противоречит решению МОК, но и «полностью нарушает понятия этики и морали».

«Я считаю, что чемпионат мира из Беларуси необходимо переносить или отменять, так как проведение его в принципе невозможно», — отметила она.

Спортсменка поблагодарила МОК за принятое решение. «Введение санкций против НОК говорит о том, что в мире существует справедливость. Это то, чего сегодня не хватает Беларуси», — резюмировала Герасименя.

— Верю, что через месяц-другой все решится в нашу сторону, в Беларуси станет спокойнее, пройдут новые выборы, по закону, все виновные будут наказаны. А спортсмены наконец смогут спокойно готовиться к близким стартам и соревнованиям, независимо от их политических взглядов и позиции. Я активно включусь во все эти процессы на родине, —приводит цитату Герасимени nn.by .

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