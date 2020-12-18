|
Поляк Роберт Левандовский стал лучшим футболистом мира 2020 года
Источник материала: Хартия'97
Поляк Роберт Левандовский стал лучшим футболистом мира 2020 года
Журналисты отмечают, что Роналду обиделся, что награду получил не он.
Премия The Best-2020. После отмены «Золотого мяча» все внимание оказалось приковано к наградам от ФИФА. Игроком года стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовский. Он обошел Криштиану Роналду, который выглядел невероятно обиженным, сообщает
|
Свежие газеты
Архив (Разное)