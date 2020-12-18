Источник материала: Хартия'97

Поляк Роберт Левандовский стал лучшим футболистом мира 2020 года 18.12.2020, 12:56

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Фото: Getty Images

Журналисты отмечают, что Роналду обиделся, что награду получил не он.

Премия The Best-2020. После отмены «Золотого мяча» все внимание оказалось приковано к наградам от ФИФА. Игроком года стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовский. Он обошел Криштиану Роналду, который выглядел невероятно обиженным, сообщает Eurosport .