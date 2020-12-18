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Поляк Роберт Левандовский стал лучшим футболистом мира 2020 года

18.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Поляк Роберт Левандовский стал лучшим футболистом мира 2020 года

  • 18.12.2020, 12:56
  • 1,183
Поляк Роберт Левандовский стал лучшим футболистом мира 2020 года
Фото: Getty Images

Журналисты отмечают, что Роналду обиделся, что награду получил не он.

Премия The Best-2020. После отмены «Золотого мяча» все внимание оказалось приковано к наградам от ФИФА. Игроком года стал нападающий «Баварии» Роберт Левандовский. Он обошел Криштиану Роналду, который выглядел невероятно обиженным, сообщает Eurosport.

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