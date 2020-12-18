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Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в выходные

18.12.2020 13:27 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в выходные

  • 18.12.2020, 12:40
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Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в выходные

Атлантика не прекращает поставлять теплый и влажный воздух.

Сообщает новостной сайт tut.by.

19 декабря будет преобладать облачная погода. Местами по стране пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, местами на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −2…+4 °С, максимальная днем +1…6 °С.

В воскресенье в основном облачно. Ночью и утром преимущественно по северо-восточной половине, днем по востоку страны кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −4…+2 °С, максимальная днем −2…+4 °С.

В понедельник территория Беларуси окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления. Осадки маловероятны, температурный фон в ночные часы немного понизится. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1…6 °С, максимальная днем −2…+3 °С.

По предварительному прогнозу, в течение следующей недели ожидается неустойчивая сырая погода. Повышенный температурный фон сохранится.

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Атлантика не прекращает поставлять теплый и влажный воздух.
 
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