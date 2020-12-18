Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 дек – Sputnik. В пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") уменьшено количество сотрудников в сменах литовских контролирующих органов, сообщили в Гродненской региональной таможне.

Количество сотрудников в смене литовских контролирующих органов находится на критическом уровне. Это существенно замедлило оформление транспорта. Как отметил собеседник агентства, эта информация получена в рабочем порядке от литовской стороны.

Проблемы с ритмичным приемом и подачей транспорта литовской стороной существуют в пункте пропуска "Райгардас" (с белорусской стороны "Привалка"). Здесь также количество сотрудников в сменах уменьшено, и движение грузовых автомобилей в литовском пункте пропуска осуществляется только по двум полосам (вместо четырех) по причине строительных работ.

В Гродненской региональной таможне рекомендовали перевозчикам, которые планируют пересекать белорусско-литовскую границу через данный участок, учитывать информацию и выбирать альтернативные пункты пропуска.

В "Каменном Логе" сегодня утром ожидали выезда в Литву более 330 фур.

В очередной раз

Литовская сторона в декабре уже сообщала о проведении ремонтных работ электрических сетей в международном пограничном пункте пропуска "Шальчининкай" (на белорусской стороне – "Бенякони"). Из-за этого временно приостанавливался пропуск лиц и транспортных средств. Ремонтные работы запланированы также на 21 декабря с 09:30 до 15:00.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК.

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