В сети появилась новая запись издевательств над протестующими в РУВД

Источник материала: Ежедневник

Инициатива BYPOL выложила на YouTube новое видео. В нем показано происходившее во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа.

Инициатива BYPOL сообщает, что представители действующей власти постоянно заявляют в СМИ, что в отношении задержанных белорусов пытки и насилие не применялись. Вместе с тем инициатива BYPOL получила очередные видеоматериалы, которые свидетельствуют об обратном.

«На данном видео зафиксировано бесчеловечное преступное отношение к задержанным лицам», - отметили в BYPOL.

Люди на видео, по всей видимости, находятся в спортивном зале. Кто-то стоит вдоль стены на коленях лицом в пол, кто-то лежит на полу.

Допрашивая людей, их бьют под дых или по почкам, и при этом угрожают: «Еще раз такое молчание, б****, хуже будет. Почки две, а жизнь одна».

«Облизывай палку», - говорят одному из лежащих на полу парней.

Пока идет допрос, видно, как на заднем плане неизвестный в штатском и балаклаве избивает дубинкой мужчину. На фоне слышны удары, крики, маты.