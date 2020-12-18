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В сети появилась новая запись издевательств над протестующими в РУВД
18.12.2020 13:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Инициатива BYPOL выложила на YouTube новое видео. В нем показано происходившее во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа.
Инициатива BYPOL сообщает, что представители действующей власти постоянно заявляют в СМИ, что в отношении задержанных белорусов пытки и насилие не применялись. Вместе с тем инициатива BYPOL получила очередные видеоматериалы, которые свидетельствуют об обратном.
«На данном видео зафиксировано бесчеловечное преступное отношение к задержанным лицам», - отметили в BYPOL.
Люди на видео, по всей видимости, находятся в спортивном зале. Кто-то стоит вдоль стены на коленях лицом в пол, кто-то лежит на полу.
Допрашивая людей, их бьют под дых или по почкам, и при этом угрожают: «Еще раз такое молчание, б****, хуже будет. Почки две, а жизнь одна».
«Облизывай палку», - говорят одному из лежащих на полу парней.
Пока идет допрос, видно, как на заднем плане неизвестный в штатском и балаклаве избивает дубинкой мужчину. На фоне слышны удары, крики, маты.
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Инициатива BYPOL выложила на YouTube новое видео. В нем показано происходившее во Фрунзенском РУВД Минска 12 августа.
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