В Новогрудке, упав с крыши пятиэтажки, погиб рабочий

Источник материала: Onliner

Вчера днем в Новогрудке случилось ЧП: погиб 29-летний рабочий. Как выяснили сотрудники Следственного комитета, мужчина выполнял работы по обустройству кровли строящейся пятиэтажки. В какой-то момент с поддона, установленного на крыше дома, на него съехали листы металлопрофиля, в результате чего строитель упал вниз. Рабочий с множественными переломами был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Со слов коллег погибшего, он не был пристегнут страховочным поясом.

«Следователем с участием специалиста ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз, изъята необходимая документация. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснил СК в своем Telegram-канале.