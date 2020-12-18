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В Новогрудке, упав с крыши пятиэтажки, погиб рабочий

18.12.2020 13:37 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера днем в Новогрудке случилось ЧП: погиб 29-летний рабочий. Как выяснили сотрудники Следственного комитета, мужчина выполнял работы по обустройству кровли строящейся пятиэтажки. В какой-то момент с поддона, установленного на крыше дома, на него съехали листы металлопрофиля, в результате чего строитель упал вниз. Рабочий с множественными переломами был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

Со слов коллег погибшего, он не был пристегнут страховочным поясом.

«Следователем с участием специалиста ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, опрошены очевидцы, назначен ряд экспертиз, изъята необходимая документация. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — пояснил СК в своем Telegram-канале.

 
 
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Вчера днем в Новогрудке случилось ЧП: погиб 29-летний рабочий. Как выяснили сотрудники Следственного комитета, мужчина выполнял работы по обустройству кровли...
 
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