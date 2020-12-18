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«БЧБ-невеста»: «Нам сказали, что найдут, с кем оставить наших детей, пока мы будем сидеть в тюрьмах»
18.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Инна Зайцева, которую за время протестов запомнили в образе «БЧБ-невесты», вынуждена была вывезти своих детей в Киев.
— Нас с мужем неоднократно вызывали в РУВД, милиция также приходила домой. Несколько судов было у меня, сейчас взялись за Андрея (муж — «С»). Его судили за флаг на доме, а еще одно обвинение за участие в несанкционированном мероприятии выдвинули на основании… геолокации, — рассказала Инна «Саілдарнасці».
В настоящее время Андрей Зайцев
— Но адвокат доказала, что это дело полностью сфабриковано, у них даже геолокации не было! Однако на обоих делах стояли какие-то метки. А потом нам конкретно сказали, что наша семья всем надоела, и они найдут, с кем оставить наших детей, пока мы будем сидеть в тюрьмах.
Так мы поняли, что попали «под особый контроль» и ничего реального для протеста в Беларуси уже сделать не сможем. Поэтому было принято решение
Сейчас Инна с детьми находится в Киеве.
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«БЧБ-невеста»: «Нам сказали, что найдут, с кем оставить наших детей, пока мы будем сидеть в тюрьмах»
Блогер Инна Зайцева — о причинах, которые вынудили ее бежать из страны.
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