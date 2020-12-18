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«БЧБ-невеста»: «Нам сказали, что найдут, с кем оставить наших детей, пока мы будем сидеть в тюрьмах»

18.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Инна Зайцева, которую за время протестов запомнили в образе «БЧБ-невесты», вынуждена была вывезти своих детей в Киев.

«БЧБ-невеста»: «Нам сказали, что найдут, с кем оставить наших детей, пока мы будем сидеть в тюрьмах»

— Нас с мужем неоднократно вызывали в РУВД, милиция также приходила домой. Несколько судов было у меня, сейчас взялись за Андрея (муж — «С»). Его судили за флаг на доме, а еще одно обвинение за участие в несанкционированном мероприятии выдвинули на основании… геолокации, — рассказала Инна «Саілдарнасці».

В настоящее время Андрей Зайцев отбывает 13-дневный арест за тот самый флаг, который провисел на их доме почти полгода. Суд за якобы участие в несанкционированном мероприятии прошел без него, несмотря на ходатайство. Андрею заочно присудили штраф в размере 30 базовых величин.

— Но адвокат доказала, что это дело полностью сфабриковано, у них даже геолокации не было! Однако на обоих делах стояли какие-то метки. А потом нам конкретно сказали, что наша семья  всем надоела, и они найдут, с кем оставить наших детей, пока мы будем сидеть в тюрьмах.

Так мы поняли, что попали «под особый контроль» и ничего реального для протеста в Беларуси уже сделать не сможем. Поэтому было принято решение вывезти детей из-под удара, — объяснила Инна.

Сейчас Инна с детьми находится в Киеве.

 
 
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Блогер Инна Зайцева — о причинах, которые вынудили ее бежать из страны.
 
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