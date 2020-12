Источник материала: Свабода

Тэатразнаўца і выкладчык БДАМ Аляксей Стрэльнікаў яшчэ 19 лістапада заявіў кіраўніцтву пра далучэньне да страйку. Яму не спадабалася, як адміністрацыя рэагуе на сытуацыю ў краіне і размаўляе са сваімі студэнтамі і выкладчыкамі. Напярэдадні Стрэльнікаў прачытаў загад пра сваё звальненьне. Прычына — прагулы.

«Я прыйшоў у Акадэмію ў 2013 годзе і хацеў, каб мае веды былі на карысьць студэнтам і выпускнікам. Я па-ранейшаму ўпэўнены, што ў нас усіх ёсьць будучыня, а ў тых, хто сутаргава займаецца рэпрэсіямі, яе няма».

