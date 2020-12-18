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Посол Мезенцев: Россия пошла на беспрецедентные меры в рамках поддержки межбюджетных отношений

18.12.2020 13:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Посол Мезенцев: Россия пошла на беспрецедентные меры в рамках поддержки межбюджетных отношений
Фото Надежды Бужан, «Наша Ніва»
Об этом посол России Дмитрий Мезенцев заявил в интервью газете «Звязда».

«Если мы сейчас говорим о самостоятельности и независимости, то, естественно, экономика, которая базируется в наших странах на рыночных принципах, — это экономика договора, который стороны обязаны выполнять. Пока нет выхода на единый рынок нефти и газа, разумеется, не исключены споры хозяйственных субъектов», — отметил посол, комментируя экономические отношения Беларуси и России.


«Должен отметить: запрос белорусской стороны по ценам на нефть в этом году был учтен российскими партнерами на сто процентов. Все, что запрашивало белорусское руководство по этой теме, было услышано. Определена максимально льготная цена — с учетом сложившейся на внешних рынках «нефтяной конъюнктуры».

Россия пошла на беспрецедентные меры в рамках поддержки межбюджетных отношений.

Что касается цены на газ, мы не раз слышали от партнеров, что она высокая, и были случаи, когда спотовая цена в Европе была ниже, чем цена, зафиксированная договором между странами в феврале 2020 года, но были другие «случаи»: когда российская цена была значительно ниже европейской», — сказал Дмитрий Мизенцев.
 
 
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Пока нет выхода на единый рынок нефти и газа не исключены и споры хозяйственных субъектов.
 
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