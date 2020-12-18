﻿ Инициатива BYPOL опубликовала доказательства издевательств над задержанными в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Инициатива BYPOL опубликовала доказательства издевательств над задержанными в Минске

18.12.2020 13:55 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Представители действующей власти постоянно заявляют в СМИ, что в отношении задержанных беларусов пытки и насилие не применялись.

Инициатива BYPOL опубликовала подборку видео материалов, доказывающих применение пыток и насилия в отношении граждан, задержанных на акциях протеста.

«На видео зафиксировано бесчеловечное преступное отношение к задержанным лицам, в связи с чем наша инициатива обращается к недавно назначенному на должность первого заместителя Председателя Следственного комитета Республики Беларусь генерал-майору юстиции Шандаровичу Олегу Станиславовичу, курирующему вопросы предварительного следствия, в строгом соответствии со своими должностными обязанностями отреагировать на указанное сообщение о преступлении, обеспечив незамедлительное возбуждение уголовного дела, а также его всестороннее, полное и объективное расследование», - говорится в сообщении BYPOL.

«Если у центрального аппарата Следственного комитета возникнут сложности с квалификацией деяний, зафиксированных на публикуемых видеозаписях, а также в установлении запечатлённых на них личностей, инициатива BYPOL готова оказать компетентную помощь в решении данных вопросов. Данное обращение в равной степени адресуется ко всем сотрудникам Следственного комитета и органов прокуратуры Республики Беларусь», - подчеркивается в сообщении.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители действующей власти постоянно заявляют в СМИ, что в отношении задержанных беларусов пытки и насилие не применялись.
 
Новости дня
Новости разные
 
Акадэмія мастацтваў звольніла дваіх супрацоўнікаў — удзельнікаў агульнанацыянальнага страйку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика