Украина выдвинула условие Тихановской









По его словам, первым же вопросом от журналистов во время визита на Украину для политика будет: «Чей Крым?». «И любой нечеткий ответ сыграет против самой госпожи Тихановской», — отметил министр. Он добавил, что для сотрудничества с белорусской оппозицией Киеву важно понимать, что она не намерена поддерживать «российскую агрессию против Украины».





Министр подчеркнул, что, выдвигая такие условия, больше заботится о ней самой, нежели о себе. При этом Кулеба заявил, что готов вести телефонные переговоры с экс-кандидатом в президенты в любое время.



