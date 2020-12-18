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Политолог объяснил, что Путин попытался донести до Лукашенко

18.12.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия будет настаивать на транзите белорусской власти через через изменения в Конституции.



Такое мнение в беседе с "Московским комсомольцем" высказал политолог Дмитрий Болкунец.

Издание поинтересовалось, что стоит за вчерашними словами президента РФ Владимира Путина, призвавшего политические силы Беларуси к "конструктивному диалогу".

«Россия будет настаивать на той позиции, которую Лукашенко озвучил Путину в Сочи, о транзите власти в Беларуси через изменения в Конституции. Лукашенко свои обещания не выполняет и пытается удержать власть через внесение Всенародного собрания в Конституцию. И я полагаю, что когда Путин говорил о необходимости диалога, он подразумевал диалог с теми, кто находится в СИЗО. Есть один риск, который Россия учитывает, но не озвучивает. Если Лукашенко навяжет обществу свой вариант Конституции, который он сам придумает, то это приведет к новым протестам», – утверждает Болкунец.
 
 
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Россия будет настаивать на транзите белорусской власти через через изменения в Конституции.
 
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