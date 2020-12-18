|
Четырехкратный чемпион Беларуси Саманьков принял румынское гражданство и присягнул на верность этой стране
Источник материала: Партизан
Вратарь «Чиксереды» Максим Саманьков получил румынское гражданство и принял присягу на верность этой стране.
Отметим, что вместе с ним справку о гражданстве получил опытный российский защитник Денис Куляш, который является одноклубником Саманькова.
Напомним, что воспитанник новополоцкой школы хоккея выступает в составе румынского клуба второй сезон. В нынешнем чемпионате Erste Liga он провел 10 матчей, в которых имеет коэффициент надежности 2,24 и отразил 88,4% бросков. В межсезонье Саманьков подписал с «Чиксередой» пятилетнее соглашение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехкратный чемпион Беларуси Саманьков принял румынское гражданство и присягнул на верность этой стране
Вратарь «Чиксереды» Максим Саманьков получил румынское гражданство и принял присягу на верность этой стране.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)