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Четырехкратный чемпион Беларуси Саманьков принял румынское гражданство и присягнул на верность этой стране

18.12.2020 13:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вратарь «Чиксереды» Максим Саманьков получил румынское гражданство и принял присягу на верность этой стране.



Отметим, что вместе с ним справку о гражданстве получил опытный российский защитник Денис Куляш, который является одноклубником Саманькова.

Напомним, что воспитанник новополоцкой школы хоккея выступает в составе румынского клуба второй сезон. В нынешнем чемпионате Erste Liga он провел 10 матчей, в которых имеет коэффициент надежности 2,24 и отразил 88,4% бросков. В межсезонье Саманьков подписал с «Чиксередой» пятилетнее соглашение.
 
 
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Вратарь «Чиксереды» Максим Саманьков получил румынское гражданство и принял присягу на верность этой стране.
 
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