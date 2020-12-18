Четырехкратный чемпион Беларуси Саманьков принял румынское гражданство и присягнул на верность этой стране









Отметим, что вместе с ним справку о гражданстве получил опытный российский защитник Денис Куляш, который является одноклубником Саманькова.





Напомним, что воспитанник новополоцкой школы хоккея выступает в составе румынского клуба второй сезон. В нынешнем чемпионате Erste Liga он провел 10 матчей, в которых имеет коэффициент надежности 2,24 и отразил 88,4% бросков. В межсезонье Саманьков подписал с «Чиксередой» пятилетнее соглашение.