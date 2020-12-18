Наезды на пешеходов в Минске: пострадали ребенок и девушка

Источник материала: Onliner

В ГАИ Минска сообщили о двух ДТП, которые случились в столице: в обоих случаях пострадали пешеходы, в обоих они пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

На перекрестке улиц Тимошенко и Одинцова наезд на пешехода совершила водитель Audi 1994 года рождения.

— По предварительной информации, она двигалась по улице Тимошенко со стороны улицы Шаранговича в направлении улицы Одинцова и на перекрестке улиц Тимошенко и Одинцова, при повороте налево, совершила наезд на пешехода 2015 года рождения — мальчик переходил проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — рассказали в Госавтоинспекции.

У пешехода диагностирована травма ноги. На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа.





А на пересечении улиц Жиновича и Матусевича ДТП совершил водитель Opel 1991 года рождения.

— По предварительной информации, он двигался по улице Жиновича со стороны улицы Гаруна в направлении улицы Матусевича и при повороте налево на улицу Матусевича совершил наезд на пешехода 1999 года рождения — девушка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, — сообщили в ГАИ.





В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ОГАИ Фрунзенского РУВД г. Минска.

В Госавтоинспекции напомнили, что при повороте налево или направо (п. 100 ПДД) водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим (пересекающим) проезжую часть дороги (по пешеходному переходу, а при его отсутствии по линии тротуаров или обочин), на которую он поворачивает.

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