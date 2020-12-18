Почему Google переводит «Thank you, Mr President» как «Спасибо, Владимир Владимирович»?

Источник материала: Onliner

Сети бурлят из-за очередного пранка, устроенного с использованием переводчика Google. Сейчас, если «скормить» ему фразу «Thank you, Mr President» и попросить перевести ее на русский, сервис выдаст вариант «Спасибо, Владимир Владимирович». Заменив часть исходной фразы (убрав запятую, например, или написав Mr строчными буквами), можно получить правильный перевод.

«Работа „Google Переводчика“ основывается на изучении примеров перевода в интернете. Некоторые из этих шаблонов могут исказить перевод в нашей системе. Спасибо пользователям, что обратили внимание на данную неточность. Мы работаем над тем, чтобы исправить ее», — пояснили в компании.

Предварительно же объяснить искажение перевода можно «атакой» на перевод фразы, когда множество пользователей (настоящих или ботов) предлагают системе новый вариант, который принимается как основной.



