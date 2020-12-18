Один из участников слитого видео из РУВД — герой нашей публикации Михаил (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня Объединение силовиков Беларуси BYPOL обнародовало видео, предположительно, снятое белорусскими сотрудниками ОВД. Как заверяют авторы, в ролике — несколько сюжетов о содержании задержанных во Фрунзенском РУВД Минска. Среди них наше внимание привлек самый первый — про парня, объясняющего, откуда у него в рюкзаке взялась каска. В человеке на записи мы узнали героя нашей публикации Михаила.

Вот отрывок из появившегося сегодня ролика BYPOL (с ретушью).

А это запись, сделанная в офисе Onliner, когда Михаил рассказывал об обстоятельствах своего задержания и содержания в УВД и ЦИП. В этом ролике он выступает первым.

Вновь приведем его слова, сказанные во время интервью:

— 11 августа вечером, около 19:50, приехали на заправку, вышли из машины. Нас было четверо: я, Виталик, Коля и Сергей. Решили встретиться компанией и попить кофе на заправке на выезде из Минска, потому что в городе были перекрытия. Около 20:50 появились три машины ГАИ. Один из сотрудников подбежал к стоящей рядом Chevrolet, стал дергать за ручку, стучать по стеклу дубинкой. После подошел ко мне, я еще в тот момент говорил по мобильнику. Приказ — «телефон на землю, руки за спину». Я положил сотовый, в следующую секунду на меня надели наручники, ноги — в стороны. Спросили, чей Escalade. Ответил честно: мой. У меня забрали ключи от авто и сказали, что я и мои друзья — координаторы. Примерно через полчаса за нами приехал автобус с милиционерами в полной боевой экипировке. Когда меня вели в автобус, я получил около 15 ударов руками по туловищу. В самом автобусе меня не трогали.





— По пути от автобуса до здания РУВД избиения продолжились, как и в фойе управления (там всех уложили на пол). В спортзале поставили на колени лицом к стенке и периодически били дубинами. К нам подходило много разных сотрудников с одинаковыми вопросами: ФИО, адрес, номер телефона. Потом нужно было пройти в комнату с видеокамерой. Вели по коридору и нарочно били головой о стены, косяки, пороги, приговаривая: «Что же ты так неосторожно идешь?»

Далее Михаил в интервью , вышедшем еще 26 октября, подробно описывал эпизод, который и попал в «видеослив»: — Потом забросили в комнату и били многократно ногами по всему телу и голове, пока лежал. После перевернули на бок. Оказалось, там были мужчина и девушка. У нее в руках была камера. Попросили указать на мои вещи, спросили, зачем мне строительная каскетка, очки и респиратор. Пояснил все как есть: в каскетке хожу по объектам на работе, очки и респиратор нужны для строительства забора на даче.

— Был еще один опрос, но уже не били. После нескольких часов стояния в позе «лбом в пол» нас четверых вызвал мужчина без маски. Он вернул вещи и сказал: «Извините, но вы же понимаете, какое сейчас время. Вы оказались не в то время не в том месте». Он перевел нас на ту сторону зала, где разрешено было лежать на боку. Однако проходящие мимо сотрудники вновь заставляли становиться на колени.

Людей в зале разделили. Сидеть разрешили только тем, кто был слева. Настало время подписания протокола. Я прочитал в нем, якобы меня задержали в 00:20 у станции метро «Пушкинская», якобы я участвовал в митинге, кричал «Стоп таракан!», «Жыве Беларусь!», «Уходи!». Я объяснил сотруднику, что все неправда. Он: «Значит, ты сигналил». В ответ я сказал, что машина была закрыта и заглушена, а я был в пяти метрах от нее. Он: «Это никого не волнует, надо подписать». Спорить было бессмысленно — оставил свою подпись. Далее нужно было вновь ждать в зале. Через несколько часов прибыл конвой для отправки нас в ЦИП на Окрестина.





В здание на Окрестина нас завели не сразу, во дворике поставили на колени лбом на траву — там еще много мелких белых камешков. Ходил «начальник», смотрел за нами. Далее проходили суды. В какой-то момент я попросился в туалет попить, а когда вернулся, оказалось, что меня уже вызывали, но в кабинете заметили: «Сегодня твое дело рассмотреть не успеем».

После суда отправили вновь на ту лужайку, разрешили лечь. Так лежали долго. Начинался вечер. Разрешали приседать и отжиматься, чтобы согреваться. Потом повели в прогулочный дворик. Вначале в коридоре необходимо было раздеться догола — возможно, для обработки одежды. Во дворике нас было около 90 человек, никто ничего не говорил. Там удалось поспать, пускай и на бетоне. Утром дали два чайника воды, одну буханку хлеба на шесть человек. Через день нас развели по камерам — по 25 человек на каждую. Там мы провели пару часов, после чего 14-го числа нам сказали, мол, все на выход. Перед тем как выйти на свободу, нужно было подписать памятку — в ней предупреждали про уголовную ответственность за повторное посещение несанкционированных митингов. Позже выяснилось, что в тот день приезжал замминистра внутренних дел.





Михаил говорил, что снял побои, подал заявление в Следственный комитет (объяснения имеются в редакции). Cadillac Escalade, около которого стоял молодой человек с друзьями перед задержанием, изъяли для проверки.

— Авто находилось на территории РУВД. Машина стояла со спущенными колесами. Приехал забирать с запасками. Резина была не разрезана — значит, на спущенных колесах не ездили, а прокололи уже после остановки. В салоне обнаружил отбитые зеркало заднего вида и датчик дождя. Все лобовое лопнуло, пошла горизонтальная трещина. Я написал заявление. Ответ из РУВД: установить причастное лицо не представилось возможным.









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