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В приложении Instagram после обновления - сбой. Оно может не работать

18.12.2020 14:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В приложении Instagram произошел сбой — пользователи жалуются, что программа постоянно «вылетает».

Похоже, что проблема в основном задела пользователей гаджетов под управлением операционной системы Android после последнего обновления приложения (18 декабря). Вот какое сообщение появляется на экране смартфона при попытке открыть программу:


Судя по комментариям в магазине Play Маркет, проблема не единичная — приложение «сломалось» у множества юзеров. При этом веб-версия Instagram работает исправно, версия для устройств от Apple (под управлением iOS) — также.

Официальных комментариев представителей соцсети по поводу проблемы и сроков ее исправления пока нет.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов:

 
 
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Похоже, проблема задела только пользователей устройств на ОС Android.
 
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