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В приложении Instagram после обновления - сбой. Оно может не работать
Источник материала: Tut.by
В приложении Instagram произошел сбой — пользователи жалуются, что программа постоянно «вылетает».
Похоже, что проблема в основном задела пользователей гаджетов под управлением операционной системы Android после последнего обновления приложения (18 декабря). Вот какое сообщение появляется на экране смартфона при попытке открыть программу:
Судя по комментариям в магазине Play Маркет, проблема не единичная — приложение «сломалось» у множества юзеров. При этом веб-версия Instagram работает исправно, версия для устройств от Apple (под управлением iOS) — также.
Официальных комментариев представителей соцсети по поводу проблемы и сроков ее исправления пока нет.
Ниже — цены популярных сейчас смартфонов:
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Похоже, проблема задела только пользователей устройств на ОС Android.
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