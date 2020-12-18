В приложении Instagram после обновления - сбой. Оно может не работать

Источник материала: Tut.by

В приложении Instagram произошел сбой — пользователи жалуются, что программа постоянно «вылетает».

Похоже, что проблема в основном задела пользователей гаджетов под управлением операционной системы Android после последнего обновления приложения (18 декабря). Вот какое сообщение появляется на экране смартфона при попытке открыть программу:





Судя по комментариям в магазине Play Маркет, проблема не единичная — приложение «сломалось» у множества юзеров. При этом веб-версия Instagram работает исправно, версия для устройств от Apple (под управлением iOS) — также.

Официальных комментариев представителей соцсети по поводу проблемы и сроков ее исправления пока нет.

Ниже — цены популярных сейчас смартфонов: