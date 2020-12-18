Сразу в трех кинотеатрах сегодня пройдет ночь короткометражного кино

Источник материала: Tut.by

Сегодня ночью в трех кинотеатрах сети Silver Screen пройдет ночь короткометражного кино . Покажут лучшие короткие метры в жанрах комедии, хоррора и эротики. Продолжительность программы — 5 часов 20 минут, стоимость билета — от 15 рублей за стандартное место.



Фото: Александр Каленик

Программа ночи такая: сначала — комедии, потом — хорроры и в конце эротика. Фильмы будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами. Всю ночь на территориях каждого из мультиплексов будут работать кинобары и кофейни. Старт программы — в 22.30, 23.00 и 23.15 в зависимости от кинотеатра. После каждого слота с короткометражками будет перерыв 20 минут, общая продолжительность ночи кино — 5 часов 20 минут.

Программа ночи короткометражного кино

Best comedy shorts (71 мин.). Смех делает жизнь длиннее, но не это самое главное, правда? Независимо от того, сколько лет вы проживете, авторы короткометражек предлагают смеяться так, будто сегодняшний день — последний. Фильмы из США, Франции, Великобритании, Австралии, вошедшие в программу, точно рассмешат даже самых суровых и самых требовательных зрителей.



Кадр из фильма программы Best erotic shorts

Best horror shorts (124 мин.). Если у вас крепкие нервы, этот слот точно для вас. Потому что показывать будут страшные недетские сказки без хеппи-энда. Все по классике жанра: монстры, людоеды, психи. Скучать не придется. Готовы?

Best erotic shorts (82 мин.). Семь короткометражных пикантных картин завладеют вашим воображением и точно не оставят равнодушным. Швеция, Франция, Испания, Польша, Бразилия — каждая страна предлагает один или два своих творения по 8−15 минут, чтобы оставить самые яркие впечатления по окончании ночи.

Ночь короткометражного кино Где: все кинотеатры Silver Screen.

Когда: 18 декабря, начало в 22.30, 23.00 и 23.15 в зависимости от кинотеатра.

Сколько: от 15 рублей за стандартное место. Купить билет