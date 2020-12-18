«Поднять налоги равно потерять репутацию навсегда». Алейников и бизнес об инициативе Минфина

Источник материала: Tut.by

Минфин предложил временно повысить ставку подоходного налога для сотрудников резидентов ПВТ. dev.by спросил представителей ИТ-отрасли, как им идея. Спойлер: не очень.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Юрист Денис Алейников, один из авторов «ПВТ 2.0», прокомментировал это следующим образом:

— В соответствии с пунктом 1 декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» государство гарантировало международному инвестиционному и технологическому сообществу, что специальный правовой режим Парка высоких технологий (включая налоговый) действует до 1 января 2049 г.

Стабильность режима ПВТ на протяжении долгих лет — это наша главная ценность. Эту ценность мы ковали годами и не раз продавали иностранным инвесторам. Это — Репутация (выделено спикером. — Прим. dev.by). Репутация, которая сделала ПВТ ведущим ИТ-кластером Восточной Европы.

Поднять налоги временно равно потерять Репутацию навсегда. Об этом должно подумать Министерство финансов.

Николай Кураев, СЕО ScienceSoft, сказал так:

— Не хотелось бы, чтобы это произошло. Такие изменения нарушат принцип, действующий в отношении ПВТ в течение последних 15 лет, а именно неизменность законодательства.

Бизнес-сообщество ценит неизменность законодательной базы — это позволяет ответственно планировать бизнес-процессы. Внесение подобных изменений продемонстрирует возможность изменений правил игры в любой момент и породит неуверенность в завтрашнем дне.

Введение временных мер без указания сроков — еще один риск для бизнеса. Неясны критерии и сроки отмены этих мер.

В крайнем случае необходимые средства для финансирования чрезвычайных расходов можно получить, введя временный (например, на шесть месяцев) чрезвычайный налог. Допустим, 1% (хотя, может, и 0,5% хватило бы), но на выплаты любых доходов из любых источников, за исключением пенсий и пособий.

— Да никак это [на ИТ-отрасли] не отразится. ИТ-бизнес и так уже уезжает кусками — ну, будет чуть быстрее уезжать. Не знаю, что тут комментировать в текущем новостном фоне — это все неважно, — говорит Михаил Дубаков, сооснователь Targetprocess, СЕО Fibery.

Артур Ворушило, CEO Aligned Code, считает, что подоходный налог должен оплачивать каждый специалист (и не только в ИТ) самостоятельно, тогда и спрос за использование налогов государством будет от гораздо большего числа граждан.

— Относительно увеличения подоходного налога в ИТ-отрасли: так как подоходный налог в Беларуси удерживает организация (специалисты привыкли договариваться о чистой сумме на руки), то это означает одно из двух — либо белорусские разработчики станут еще дороже (например, в Украине многие работают через ФОП, аналог нашего ИП с 5%); либо у компаний сократится прибыль, — добавил он. — Стартапы же начнут быстрее сжигать инвестиции, и, соответственно, у них будет меньше времени и возможностей на создание продукта и роста команды.

Рост налогов я считаю вероятным, но было бы лучше подумать об оптимизации их использования, выбрав экстенсивное развитие вместо интенсивного с простым повышением налоговых ставок.

И Антон Титов, директор Spiral Scout, сказал следующее:

— С очень большой вероятностью мы увидим повышение ставки. Насколько «временно» — вопрос открытый. В любом случае это негативно отразится на отрасли, и так уже страдающей от оттока кадров. В итоге либо просядут зарплаты, либо вырастут рейты для клиентов. И это все на фоне массовой миграции программистов в США — в удаленный режим с меньшей оплатой.

Юрий Мельничек в Facebook также инициировал дискуссию , задав вопрос: «А что поменяется для ИТ-компаний из-за 9% -> 13% налога на зарплаты?»

Вот какие ответы по существу он получил:

юрисдикция;

для компании вообще ничего — это же подоходный (смайлик);

ничего. Просто подоходный подведут под всех остальных. Основные льготы вроде как не с подоходного получались, а с ФСЗН. Поправьте, если не прав;

глобально, кажется, ничего, кроме очередного кейса о том, что все эти декреты, законы и другие документы могут быть отменены в любой момент, просто «потому что».