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«Поднять налоги равно потерять репутацию навсегда». Алейников и бизнес об инициативе Минфина
Источник материала: Tut.by
Юрист Денис Алейников, один из авторов «ПВТ 2.0», прокомментировал это следующим образом:
— В соответствии с пунктом 1 декрета Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 № 8 «О развитии цифровой экономики» государство гарантировало международному инвестиционному и технологическому сообществу, что специальный правовой режим Парка высоких технологий (включая налоговый) действует до 1 января 2049 г.
Стабильность режима ПВТ на протяжении долгих лет — это наша главная ценность. Эту ценность мы ковали годами и не раз продавали иностранным инвесторам. Это — Репутация (выделено спикером. — Прим. dev.by). Репутация, которая сделала ПВТ ведущим ИТ-кластером Восточной Европы.
Поднять налоги временно равно потерять Репутацию навсегда. Об этом должно подумать Министерство финансов.
Николай Кураев, СЕО ScienceSoft, сказал так:
— Не хотелось бы, чтобы это произошло. Такие изменения нарушат принцип, действующий в отношении ПВТ в течение последних 15 лет, а именно неизменность законодательства.
Бизнес-сообщество ценит неизменность законодательной базы — это позволяет ответственно планировать бизнес-процессы. Внесение подобных изменений продемонстрирует возможность изменений правил игры в любой момент и породит неуверенность в завтрашнем дне.
Введение временных мер без указания сроков — еще один риск для бизнеса. Неясны критерии и сроки отмены этих мер.
В крайнем случае необходимые средства для финансирования чрезвычайных расходов можно получить, введя временный (например, на шесть месяцев) чрезвычайный налог. Допустим, 1% (хотя, может, и 0,5% хватило бы), но на выплаты любых доходов из любых источников, за исключением пенсий и пособий.
— Да никак это [на ИТ-отрасли] не отразится. ИТ-бизнес и так уже уезжает кусками — ну, будет чуть быстрее уезжать. Не знаю, что тут комментировать в текущем новостном фоне — это все неважно, — говорит Михаил Дубаков, сооснователь Targetprocess, СЕО Fibery.
Артур Ворушило, CEO Aligned Code, считает, что подоходный налог должен оплачивать каждый специалист (и не только в ИТ) самостоятельно, тогда и спрос за использование налогов государством будет от гораздо большего числа граждан.
— Относительно увеличения подоходного налога в ИТ-отрасли: так как подоходный налог в Беларуси удерживает организация (специалисты привыкли договариваться о чистой сумме на руки), то это означает одно из двух — либо белорусские разработчики станут еще дороже (например, в Украине многие работают через ФОП, аналог нашего ИП с 5%); либо у компаний сократится прибыль, — добавил он. — Стартапы же начнут быстрее сжигать инвестиции, и, соответственно, у них будет меньше времени и возможностей на создание продукта и роста команды.
Рост налогов я считаю вероятным, но было бы лучше подумать об оптимизации их использования, выбрав экстенсивное развитие вместо интенсивного с простым повышением налоговых ставок.
И Антон Титов, директор Spiral Scout, сказал следующее:
— С очень большой вероятностью мы увидим повышение ставки. Насколько «временно» — вопрос открытый. В любом случае это негативно отразится на отрасли, и так уже страдающей от оттока кадров. В итоге либо просядут зарплаты, либо вырастут рейты для клиентов. И это все на фоне массовой миграции программистов в США — в удаленный режим с меньшей оплатой.
Юрий Мельничек в Facebook также инициировал
Вот какие ответы по существу он получил:
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Минфин предложил временно повысить ставку подоходного налога для сотрудников резидентов ПВТ. dev.by спросил представителей ИТ-отрасли, как им идея.
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