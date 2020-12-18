Новый главред «Прессбола», пришедший с ОНТ, рассказал о своих задачах

Источник материала: Tut.by

17 декабря в «Прессболе» появился новый главный редактор Сергей Лисичкин, который до этого работал корреспондентом на телеканале ОНТ. Он пятый главред издания в истории и уже третий в этом году. В интервью «Спутнику» Сергей рассказал о своих задачах в издании.



Сергей Лисичкин (в центре). Фото: «Трибуна»

— Мне нужно осмотреться, разобраться, что к чему. Понимаю, что работа в этом издании и в этом коллективе непростая, но я постараюсь сделать так, чтобы газета по-прежнему находила своего читателя, — сказал Лисичкин.

По его словам, предложение возглавить «Прессбол» ему поступило от председателя Белоруской федерации футбола.

— Владимир Базанов сказал, что газета в последнее время «просела», нужно набрать обороты, биться за подписчиков, предлагать новые темы. И это будет не только футбол. Надеюсь, вместе с коллективом редакции справимся. Посмотрим дней через сто, — сказал Лисичкин.

Он признался, что «Прессбол» читает с первого номера, считает, что издание всегда держало высокий уровень спортивной журналистики.

— Разрушать то, что создавалось долгие годы, я не намерен. Ни одного человека с собой не привел: буду опираться на тех, которые трудятся сейчас. Я не варвар. Буду работать на созидание, — заверил Лисичкин.

Сергей Лисичкин стал уже третьим главредом «Прессбола» в этом году. Ранее газету покинули Сергей Кайко и Дмитрий Герчиков. На ОНТ Лисичкин являлся автором спортивных программ. Он один из создателей фильма про футболиста Александра Прокопенко и автор репортажей.