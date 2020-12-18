Источник материала: Хартия'97

Режим обанкротился и не знает, где взять средства 3 18.12.2020, 14:18

1,461

Экономист прокомментировал последние решения властей.

Чем грозит стране дефицитный бюджет, и что даст поднятие налогов по всем фронтам, специально для myfin.by рассказал старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.

Что произошло?

Вчера первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко сообщил, что республиканский бюджет Беларуси на 2021 год планируется с дефицитом 4 млрд рублей, или 2,6 % ВВП. Планируемые доходы бюджета – 23,3 млрд рублей, расходы – 27,3 млрд (на этот год планировалось 24,4 млрд – доходов и 25,4 млрд – расходов).

Кийко также сообщил, что в 2021 году ставки налогов (земельного, экологического, на добычу природных ресурсов, подоходного в фиксированных суммах, единого с ИП и иных физлиц) предлагается проиндексировать на 5,5%. Это предусмотрено законопроектом «Об изменении Налогового кодекса».

В нем много не радующих белорусов нововведений, о большинстве которых мы рассказывали вчера.

Вкратце об основных изменениях:

• вырастут акцизы на сигареты – +15%

• увеличивается налог на прибыль операторов сотовой связи – с 18% до 30%

• увеличивается налог на прибыль для ломбардов – с 25% до 30%

• увеличивается подоходный налог физлиц, работающих в ПВТ и «Великом камне» – с 9% до 13%.

• повышается ставка земельного налога для торговых центров и их автостоянок – с 0,7% до 1,5% от кадастровой стоимости

• местные Советы получают право увеличивать или уменьшать ставки единого налога с ИП и других физлиц в зависимости от вида деятельности, Мингорсовет – увеличивать ставки этого налога до 4 раз.

• областные Советы могут вводить сбор за пересечение транспортными средствами (массой до 5т) границы Беларуси в размере не более 3 базовых величин.

Все это делается по словам чиновника «временно, для компенсации расходов из-за COVID-19».

Дамоклов меч госдолга

Чем грозит белорусам дефицит бюджета? Не вырастет ли он как в этом году в несколько рез?

– Дефицитный бюджет для кризисных времен – это абсолютно нормальная ситуация. Так страны и должны поступать. Но у белорусских властей есть одна проблема – огромный накопленный госдолг, который только растет. Как и платежи по нему. Если бы не он, дефицит в 4 млрд рублей в кризисный год – не тема для разговора.

Поэтому сейчас не очень понятно – как власти в 2021-м намерены выплачивать миллиарды долларов госдолга и процентов по нему?

Без дополнительных договоренностей с Россией, – нашим единственным и последним кредитором, – я не вижу вариантов выполнения озвученных планов по доходам – 23,3 млрд рублей. Потому что технически это выполнимо – есть золотовалютные резервы, которые покрывают выплаты по госдолгу.

Но если потратить половину ЗВР на годовые выплаты, это опустит их до критического уровня.

И это мы еще не учитываем вероятности набега на банки и выноса вкладов: забирая валюту из банков, белорусы за несколько месяцев сократили объем вкладов на 20%. Это очень серьезная величина.

Предположу, что власти рассчитывают на единственно вероятный положительный сценарий, при котором у наших торговых партнеров, прежде всего у России, начнется восстановительный рост и обвалившийся в 2020-м экспорт существенно вырастет.

Негативных трендов куда больше.

Во-первых, продолжат уезжать айтишники. Во-вторых, под грузом проблем, без помощи государства и при растущих налогах, другие бизнесы тоже начнут активней эвакуироваться. В-третьих, не закончился финансово-банковский кризис, который безвариантно продолжится в 2021 году. В-четвертых, реальный сектор находится в тяжелом финансовом состоянии. Что из этого перевесит? Скорее всего – комплекс негативных факторов.

От налогов не убежать

Наполнять бюджет власти намерены резким увеличением налогов. Как оцените эту практику?

– Поскрести по сусекам и выгрести все, до чего дотянешься, – так можно охарактеризовать эти новости. Такое впечатление, что власти прошерстили все налоговые статьи и подняли ставки везде, где только можно выжать дополнительные деньги. Так как людям и компаниям сложно отказаться от уплаты налогов, то можно понять резон властей и их надежды.

Но это решение, мягко говоря, не улучшит бизнес-климат, который и так стал агрессивным – мы находимся в острой фазе кризиса.

Почему я сказал в начале, что дефицит бюджета – нормальная практика в кризис? Потому что предполагается, что в подобной ситуации доходы государства падают, а расходы не сжимаются в такой же прогрессии. Чтобы поддержать экономику.

У нас пытаются усидеть на двух стульях, но получается не очень. В итоге власти решили постараться несильно ужимать социальные расходы, но увеличить доходы с предприятий, арендодателей, в кризисный момент еще больше надавив на бизнес.

К чему это приведет?

– Это точно не поможет. Увеличение налогов будет еще сильней выдавливать бизнес из Беларуси. Оно станет еще больше мотивировать предпринимателей к закрытию своего дела или перевозу бизнеса в соседние страны. Но, очевидно, ничего другого у правительства не остается – по-другому они не могут.

Тут необходимо отметить, что как раньше уже не будет никогда. А если говорить об экономике, – лучше уже не будет.

И в правительстве это прекрасно понимают, – страна входит в новый режим – «поддержания действующей власти», и для этого необходимо ухудшить экономические условия для всего оставшегося бизнеса.

Хотя зря все так ругают Лукашенко – вон он как заботится о здоровье народа – за два года поднимет акцизы на сигареты на 32,25%. Люди бросят курить, – это еще и для кармана полезно. Увеличивается налог на мобильных операторов? Это тоже плюс к ЗОЖ – люди станут меньше говорить, и больше гулять, дышать свежим воздухов и даже бегать. Ломбарды, правда, не вписываются в картину оздоровления населения. Разве что в картину ковровой бомбардировки поднятыми налогами.

Что касается налога на пересечение границы, то тут вспоминается исторический анекдот. В Средневековье в Европе мелкие феодалы, желая увеличить доходы, рыли рвы, перекапывая идущие через их земли дороги, и строили мосты. Чтобы брать налог за проезд по мосту.

На деньги от России уже не рассчитывают

Как бы вы оценили все эти нововведения?

– Резюмируя эти плодотворные начинания и замечательные идеи, могу сказать, что у меня создалось четкое впечатление, что Совмин уже не рассчитывает на кредит от России. Иначе бы он не решился на кучу непопулярных мер в ситуации, в которой находится страна.

Почему сделаны эти ходы? Ответ прост – положение патовое. Почему и используются такие методы, к которым можно добавить проталкиваемое урезание декретного отпуска и разговоры о пенсионной реформе.

Подводя итог – политические события влияют на экономику, но законы экономики отменить нельзя, а раз власти не пытаются решить политический кризис, то экономическая ситуация будет ухудшаться. Частью и из-за решений правительства. Попытки выжить любой ценой – так бы я оценил последние действия властей.

Они не мыслят десятилетиями, и даже пятилетками – они мыслят в рамках «день простоять да ночь продержаться».

Как эти решения повлияют на экономику в будущем – неважно, главное протянуть еще хотя бы год. Для этого, по их раскладам, можно сделать все, что угодно – пожертвовать всем и всеми, в том числе повысив налоги.

Могу констатировать, что идея общественного договора, долгие годы существовавшего в Беларуси, отменена. «Протестные» бизнесы подвергают репрессиям и закрывают. Не протестные будут подвергнуты большему налоговому давлению. Процессы, которые проходят в стране – глобальны, – никто не останется в стороне, никто не уйдет обиженным.

Что в итоге? Даст ли поднятие налогов положительный эффект?

– Краткосрочный – даст. В среднесрочной и долгосрочной перспективе эти решения точно принесут не пользу, а вред. Ведь люди не так быстро бросают курить, не так быстро закрывают или перевозят бизнес, не так быстро уезжают из страны, в которой бизнес-среда ухудшается.

Если сегодня бизнесмен, начинающий свое дело, еще раздумывает, где ему открыть офис – в Минске, Киеве или Вильнюсе, то завтра у него столица Беларуси в числе возможных вариантов значиться не будет.

Но все это нынешнюю власть не волнует вовсе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .