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«ОМОНовцы живут в казармах уже три месяца»
Источник материала: Хартия'97
«ОМОНовцы живут в казармах уже три месяца»
Абсолютно очевидно, что лукашисты уже очень уставшие.
Издание
— Дважды у меня получилось поговорить с ОМОНом. При задержании и до этого на площади Перемен. Они жаловались, что три месяца живут в казармах и не видят дома и семей. Я понял, что все это время их психологически обрабатывают…
Абсолютно очевидно, все они очень уставшие. Об этом говорили и военные конвоиры, которые вообще к нам на «вы» обращались, и те же омоновцы, и надзиратели, у которых рабочая вахта длится несколько недель, и милиционеры, — рассказал Сергей.
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Абсолютно очевидно, что лукашисты уже очень уставшие.
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