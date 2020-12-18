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Байден впервые в истории США назначит в администрацию представительницу коренных народов

18.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Байден впервые в истории США назначит в администрацию представительницу коренных народов

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  • 18.12.2020, 13:59
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Байден впервые в истории США назначит в администрацию представительницу коренных народов
Деб Хааланд

Ее приоритетами в должности будут защита климата и переход к «чистой» энергетике.

Избранный президент Джо Байден номинировал на должность руководителя Департамента внутренних дел члена Конгресса Деб Хааланд, представительницу коренных народов США.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post и DPA, об этом объявили в переходной команде Байдена накануне, представляя членов "климатической команды" избранного президента.

Если ее утвердит в этой должности Сенат, Хааланд, принадлежащая к племени Лагуна Пуэбло, станет первой в администрации представительницей коренных народов. СМИ называют это назначение "переломным историческим моментом" в отношениях правительства США с коренными народами.

Хааланд сейчас является вицепрезидентом комитета Палаты представителей по природным ресурсам. В команде избранного президента ее называют "госслужащей, которая "ломает барьеры" и которая всю свою карьеру посвятила борьбе за семьи - в том числе коренных народов, сельские общины и "цветные" общины".

Ее приоритетами в должности будут защита климата, сохранение земель и чистой воды, переход к "чистой" энергетике.

"Такие, как я, никогда не были секретарями в администрации или во главе Департамента внутренних дел ... Я буду решительно стоять за интересы всех нас, нашей планеты и наших защищенных земель", - написала Деб Хааланд после объявления.

Департамент, который она возглавит в администрации в случае утверждения в должности, отвечает за управление землями федеральной собственности, в том числе и за природные ресурсы.

В сферу ответственности входят также вопросы коренных народов США - около 1,9 млн человек.

Хааланд стала одной из двух первых коренных американок, которые были избраны в Конгресс в 2018 году.

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Ее приоритетами в должности будут защита климата и переход к «чистой» энергетике.
 
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