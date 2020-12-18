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Политолог: Под Лукашенко расползается единственная кочка
Источник материала: Хартия'97
Политолог: Под Лукашенко расползается единственная кочка
Белорусские силовики близки к тому, чтобы полностью перестать поддерживать диктатора.
Какая судьба ждет Лукашенко, если он добровольно не передаст власть? А также не повторит ли он судьбу Виктора Януковича, которому даже пришлось бежать из Украины в Россию в поисках убежища?
Эксперт и политолог Станислав Белковский в авторской программе на радио
Первым делом, как считает эксперт, об этом говорят «утечки из круга белорусских силовиков», которые являются «последнее точкой опоры Лукашенко».
В качестве примера такой утечки политолог привел слив записи сотрудников силовых структур датированной августом 2020 года, когда Лукашенко появился с автоматом в разгар протестов.
Записи разговоров омоновцев, из которых следует, что «они с сарказмом относятся к такому поведению своего правителя», собственно говорит само за себя об их «преданности».
«То есть видно, что обычные силовики отнюдь не лояльны Лукашенко, не хотят видеть эти фокусы и, в общем, близки к тому, чтобы перестать полностью поддерживать своего диктатора. Что приказы они, в общем, выполняют сквозь зубы», – пояснил политолог.
Белковский также привел еще один слив переговоров, на которых запечатлен очень похожие на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт и председателя федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова голоса.
Политолог подчеркнул, что такого рода утечки говорят о том, что они происходят непосредственно из белорусских спецслужб. Это является лишним доказательством того, что там совершенно точно готовятся к уходу Лукашенко.
«То есть та самая единственная кочка, на которой стоит Александр Лукашенко — ближние к нему силовики — в общем, расползается под ним», – считает Белковский.
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Белорусские силовики близки к тому, чтобы полностью перестать поддерживать диктатора.
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