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Политолог: Под Лукашенко расползается единственная кочка

18.12.2020 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Политолог: Под Лукашенко расползается единственная кочка

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  • 18.12.2020, 13:51
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Политолог: Под Лукашенко расползается единственная кочка
Фото: ТАСС

Белорусские силовики близки к тому, чтобы полностью перестать поддерживать диктатора.

Какая судьба ждет Лукашенко, если он добровольно не передаст власть? А также не повторит ли он судьбу Виктора Януковича, которому даже пришлось бежать из Украины в Россию в поисках убежища?

Эксперт и политолог Станислав Белковский в авторской программе на радио «Эхо Москвы» пояснил, что происходящие в Беларуси события так или иначе свидетельствуют своей двунаправленностью о возможных переменах в стране.

Первым делом, как считает эксперт, об этом говорят «утечки из круга белорусских силовиков», которые являются «последнее точкой опоры Лукашенко».

В качестве примера такой утечки политолог привел слив записи сотрудников силовых структур датированной августом 2020 года, когда Лукашенко появился с автоматом в разгар протестов.

Записи разговоров омоновцев, из которых следует, что «они с сарказмом относятся к такому поведению своего правителя», собственно говорит само за себя об их «преданности».

«То есть видно, что обычные силовики отнюдь не лояльны Лукашенко, не хотят видеть эти фокусы и, в общем, близки к тому, чтобы перестать полностью поддерживать своего диктатора. Что приказы они, в общем, выполняют сквозь зубы», – пояснил политолог.

Белковский также привел еще один слив переговоров, на которых запечатлен очень похожие на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт и председателя федерации хоккея Белоруссии Дмитрия Баскова голоса.

Политолог подчеркнул, что такого рода утечки говорят о том, что они происходят непосредственно из белорусских спецслужб. Это является лишним доказательством того, что там совершенно точно готовятся к уходу Лукашенко.

«То есть та самая единственная кочка, на которой стоит Александр Лукашенко — ближние к нему силовики — в общем, расползается под ним», – считает Белковский.

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Белорусские силовики близки к тому, чтобы полностью перестать поддерживать диктатора.
 
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