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На этих выходных — у вас последний шанс, чтобы купить дешевый доллар. Начинается обвал рубля
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Дело в том, что в России (от ее рубля сильно зависит курс «белки») начали дорожать и доллар, и евро.
Снижение курса российской валюты вызвано дешевеющей нефтью и начавшимся ростом доллара по отношению к другим денежным единицам. Это как раз те два фактора, которые помогали российскому рублю так долго держаться на плаву.
Кроме того, до конца года курс «россиянина» будут дополнительно снижать всевозможные премии, выплаты и тринадцатые зарплаты, которые граждане получают в конце декабря и частично конвертируют в валюту.
В пятницу, 18 декабря, курс доллара на Московской бирже вырос на 33,74 копейки, до 73,3155 RUB, а курс евро превысил отметку в 90 RUB.
Эта ситуация почти не отразилась на торгах в Беларуси. Скорее всего, волна дойдет к нам уже в понедельник, 21 декабря.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 18 декабря выглядят следующим образом:
- курс доллара снизился на 0,0041 (-0,16%), до 2,5068 белорусского рубля;
- евро ушел вверх на 0,0013 (+0,04%), до 3,0713 белорусского рубля;
- российский рубль стал дешевле на 0,0268 (-0,78%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4164 белорусского рубля, за сотню.
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Снижение курса российской валюты вызвано дешевеющей нефтью.
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