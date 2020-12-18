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США намерены ввести санкции против 80 китайских компаний

18.12.2020 14:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти США намерены существенно расширить «черный список» китайских компаний, добавив в него около 80 названий.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Уже в пятницу, 18 декабря, министерство торговли внесет в санкционный перечень десятки предприятий, которые, по американским данным, имеют связи с Вооруженными силами КНР, ведут военную деятельность в Южно-Китайском море, а также причастны к нарушениям прав человека.

Под ограничения, в частности, попадет крупнейший в КНР производитель полупроводников SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corporation). Ранее американские власти уже занесли компанию в «черный список» Пентагона.

Попадание в аналогичный перечень Минторга де-факто означает технологические санкции - компаниям придется добиваться разрешения на то, чтобы импортировать из США комплектующие.

В настоящий момент «черном списке» находятся более 270 китайских компаний. В их числе Huawei, ZTE и их дочерние структуры, пишет finanz.ru

Последний раз санкционный перечень расширяли в мае. В него попали более 30 китайских предприятий и правительственных организаций.

Восемь компаний и Институт судебной экспертизы министерства общественной безопасности КНР оказались под санкциями из-за участия в "кампании репрессий и массовых незаконных задержаний" в отношении уйгурского и других мусульманских меньшинств. Остальные компании и организации США подозревает в деятельности, угрожающей национальной безопасности страны и создании оружия массового поражения.

 
 
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Власти США намерены существенно расширить «черный список» китайских компаний, добавив в него около 80 названий.
 
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