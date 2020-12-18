Доллар завершил неделю падением на минимум за четыре месяца

Основной вклад в укрепление белорусского рубля к валютной корзине внёс российский рубль, который сегодня резко подешевел.





С начала недели значение корзины валют упало на 1,01%, а с начала месяца на 0,85%.





Курс доллара упал на 0,0041 BYN до 2,5068 BYN/USD.





Белорусский рубль уверенно отыгрывает позиции у доллара весь декабрь. Так, с начала месяца на бирже прошло уже 14 торгов. Доллар подешевел 12 раз и всего 2 раза смог подорожать.





За последние 13 торгов курс доллара рухнул на 0,0837 BYN и оказался на минимуме за 120 дней.





Курс евро вырос всего на 0,0013 BYN до 3,0713 BYN/EUR, но этого хватило для того, чтобы покинуть минимум за 13 дней.





С начала месяца стоимость евро валюты упала на 0,0274 BYN.





Курс российского рубля рухнул сразу на 0,0268 BYN до 3,4164 BYN/100 RUB и оказался на минимуме за 17 дней.





Итоги недели 14-18 декабря на валютном рынке Беларуси

Белорусский рубль завершил неделю укреплением сразу ко всем валютам:





курс доллара −0,0266 BYN (−1,05%);

курс евро −0,0037 BYN (−0,12%);

курс российского рубля −0,0475 BYN (−1,37%);

валютная корзина −1,01%.





Центробанк России

К 11:30 на торгах Московской биржи средневзвешенный курс доллара вырос на 34 копейки до 73,3155 российских рублей.





Аналогичный курс евро в это же время поднялся на 60 копеек до 89,89 российских рублей.