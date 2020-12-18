Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, туман и дождь в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильная гололедица и до двух градусов мороза ожидаются в Москве в пятницу. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Кирилл Харламов. В Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Актюбинской областях синоптики прогнозируют низовую метель, местами гололед. В Северо-Казахстанской и Акмолинской областях – туман и ветер с порывами до 25 метров в секунду. В Алматы днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. В выходные будет плюс 6, в понедельник снова похолодает до минус 7.

Несмотря на температурные колебания, у юных хоккеистов с мячом тренировки не прекращаются. Занятия проходят на закрытых катках. Спортсмены учатся правильно держать клюшку, вести мяч и точно пасовать. В Алматы действует несколько секции, где обучают игре в бенди.

В Душанбе сегодня солнечно, местами небольшой туман, сообщает Абубакр Файзуллоев. Воздух днем прогреется до плюс 10 градусов. В такую погоду увеличивается вероятность схода лавин. Поэтому на опасных участках горных дорог Таджикистана организовано круглосуточное дежурство мобильных постов спасателей. Для оперативной помощи у них есть вся необходимая спецтехника.

В Беларуси сохраняется теплая погода, передает Денис Кошелев. Весь день плюсовая температура. В южных районах до 5 градусов, оттого туманно. Местами дожди.