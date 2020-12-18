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Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, туман и дождь в Беларуси
18.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сильная гололедица и до двух градусов мороза ожидаются в Москве в пятницу. О погоде в странах Содружества расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».
В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает Кирилл Харламов. В Западно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и Актюбинской областях синоптики прогнозируют низовую метель, местами гололед. В Северо-Казахстанской и Акмолинской областях – туман и ветер с порывами до 25 метров в секунду. В Алматы днем воздух прогреется до 2 градусов тепла. В выходные будет плюс 6, в понедельник снова похолодает до минус 7.
Несмотря на температурные колебания, у юных хоккеистов с мячом тренировки не прекращаются. Занятия проходят на закрытых катках. Спортсмены учатся правильно держать клюшку, вести мяч и точно пасовать. В Алматы действует несколько секции, где обучают игре в бенди.
В Душанбе сегодня солнечно, местами небольшой туман, сообщает Абубакр Файзуллоев. Воздух днем прогреется до плюс 10 градусов. В такую погоду увеличивается вероятность схода лавин. Поэтому на опасных участках горных дорог Таджикистана организовано круглосуточное дежурство мобильных постов спасателей. Для оперативной помощи у них есть вся необходимая спецтехника.
В Беларуси сохраняется теплая погода, передает Денис Кошелев. Весь день плюсовая температура. В южных районах до 5 градусов, оттого туманно. Местами дожди.
Не очень зимняя погода совсем не помеха праздничному настроению. Тем более, что сегодня в Минске заработали новогодние ярмарки. Самые большие – на Октябрьской площади и возле Дворца спорта. В стеклянных павильонах и деревянных шале можно купить новогодние товары, а также попробовать
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В Таджикистане высока вероятность схода лавин. На опасных участках горных дорог организовано круглосуточное дежурство мобильных постов спасателей.
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