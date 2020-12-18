Бортничество Полесья в списке ЮНЕСКО: лучшие фото тысячелетней традиции

Источник материала: Sputnik Беларусь

Включение элемента в Список ЮНЕСКО стало результатом совместной работы национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, министерств культуры Беларуси и Польши, приграничных общин, неправительственных организаций и экспертов двух стран.

Удивительно, но на белорусском Полесье сохранилась уникальная традиция — бортевое пчеловодство. Это место, где она практически не прерывалась и передавалась из поколения в поколение.

Потомственными бортниками, например, можно считать семью Петра Гвоздя , живущего в Речице, который вместе с сыном Сергеем продолжает традицию своего деда и прадеда. Рядом с деревней Крынки Речицкого района стоит целый бортный лес, который насчитывает около 100 бортей. Некоторым колодам в этом лесу до 150-200 лет!

Михаил Флёрка из полесской деревеньки Симонический Млынок Лельчицкого района — тоже потомственный бортник. Лучшего рассказчика, популяризатора древнего лесного промысла в этом районе не сыскать. Флёрка ремонтирует старые борти, изготавливает и устанавливает на деревьях новые. На берегу речки Крушинка возле его дома растет много крушины — хороший медонос.

Рассказывал Sputnik и о других бортниках , сохраняющих уникальную культуру бортевого пчеловодства.

В чем уникальность древней традиции? Человек, который занимается бортным сбором меда, практически не вмешивается в жизнь пчел, оставляя ее максимально приближенной к жизни в натуральных условиях. В колоде пчелы создают свой микрокосм, где могут регулировать температуру и содержание углекислого газа, таким образом уничтожая паразитов. Здесь не применяются добавки промышленного парафина к сотам, сахар и лекарства для пчел, отравы для паразитирующих клещей.

Бортевому пчеловодству в Беларуси больше 1000 лет. Это особый вид промысла, который упоминается в таких древних юридических документах, как "Русская правда" (право Киевской Руси) и статуты ВКЛ. ХVII-ХVIII столетия были золотыми веками для этого промысла. Бортный мед можно назвать нефтью средневековья и основным экспортным сырьем — трудно представить то время без восковых свечей и медовых напитков. С ХVIII века традиция постепенно вытеснилась колодным пчеловодством и рамочным. На это повлияло то, что с тех времен очень много леса экспортировалось в Европу.

На сегодняшний день, по подсчетам Ивана Осипова, энтузиаста возрождения традиции, живет около 190 бортников, во владениях которых до 1800 бортей. Бортничество возрождают и в Польше.

Смотрите в фотоленте Sputnik, как белорусские бортники Полесья сохраняют непростую, но очень ценную традицию.