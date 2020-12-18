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Органам внутренних дел — 1 миллиард, медикам — 1,7. Минфин опубликовал проект бюджета
Источник материала: Onliner
На сайте Министерства финансов
Сравнивая суммы, можно получить представление о государственных приоритетах.
В разделе о расходах на общегосударственную деятельность фигурируют, в частности, такие суммы:
Во всевозможные «копилки» предполагается положить 638 млн рублей. В частности:
На фундаментальные научные исследования проектом определен 141 млн рублей.
Теперь о самом важном. На оборону планируется выделить 1,5 млрд рублей.
Полезный раздел — «Судебная власть, правоохранительная деятельность и безопасность». В совокупности на него выделено 2,8 млрд рублей.
По пунктам:
Чтобы понять, много это или мало, находим раздел про медицину. Всего на здравоохранение выделено 1,668 млрд рублей.
Крупная статья — образование. На нее выделено 1,291 млрд рублей.
Еще больше тянет социальная политика — 2 млрд рублей. Сюда входят соцзащита, пенсии, детские пособия, жилищная помощь и так далее.
На физкультуру и спорт выделено 204 млн рублей. На культуру — 142 млн рублей.
Оказывается, из бюджета финансируются и СМИ — им предложено дать 156 млн.
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