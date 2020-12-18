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Органам внутренних дел — 1 миллиард, медикам — 1,7. Минфин опубликовал проект бюджета

18.12.2020 14:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На сайте Министерства финансов появился проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год». На расходы в нем выделено 27 350 513 330, доходы планируются, как мы помним, на 4 миллиарда меньше — 23 303 568 163 рубля. Как всегда, самое полезное — в приложениях к документу. Смотрим, сколько предполагается выделить на самые важные государственные надобности.

Сравнивая суммы, можно получить представление о государственных приоритетах.

В разделе о расходах на общегосударственную деятельность фигурируют, в частности, такие суммы:

  • органы, обеспечивающие деятельность президента, — 34 млн рублей;
  • представительный и законодательный орган — 21,3 млн рублей;
  • органы госуправления и другие органы исполнительной власти — 139 млн рублей;
  • финансовые и налоговые органы — 398,5 млн рублей.

Во всевозможные «копилки» предполагается положить 638 млн рублей. В частности:

  • резервный фонд президента — 613 млн рублей;
  • денежная помощь юрлицам и ИП — 6,7 млн рублей;
  • на расходы, связанные с бедствиями и катастрофами, — 17,6 млн рублей.

На фундаментальные научные исследования проектом определен 141 млн рублей.

Теперь о самом важном. На оборону планируется выделить 1,5 млрд рублей.

Полезный раздел — «Судебная власть, правоохранительная деятельность и безопасность». В совокупности на него выделено 2,8 млрд рублей.

По пунктам:

  • органы внутренних дел — 1,025 млрд рублей;
  • прокуратура — 94,8 млн рублей;
  • пограничники — 266 млн рублей;
  • уголовно-исполнительная система — 246 млн рублей;
  • КГБ — 216,5 млн рублей;
  • суды — 161 млн рублей;
  • предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций — 2,3 млн рублей.

Чтобы понять, много это или мало, находим раздел про медицину. Всего на здравоохранение выделено 1,668 млрд рублей.

Крупная статья — образование. На нее выделено 1,291 млрд рублей.

Еще больше тянет социальная политика — 2 млрд рублей. Сюда входят соцзащита, пенсии, детские пособия, жилищная помощь и так далее.

На физкультуру и спорт выделено 204 млн рублей. На культуру — 142 млн рублей.

Оказывается, из бюджета финансируются и СМИ — им предложено дать 156 млн.

 
 
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На сайте Министерства финансов появился проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год». На расходы в нем выделено 27 350 513 330, доходы планируются, как мы помним,...
 
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