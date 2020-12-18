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Лучше, чем в Минске? Посмотрите, как выглядят старые панельки в Баку, Вильнюсе и других постсоветских городах

18.12.2020 14:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«Брежневки», хрущевки, «сталинки»… Советского Союза нет уже почти 20 лет, а его отголоски все еще можно найти в разных уголках Европы и Азии. Давно нет и Югославии, но наследие эпохи социализма по-прежнему хранит архитектура Черногории, Сербии, Хорватии. Десятки стран, которые уже давно идут своим собственным путем, все еще объединяет кое-что общее. Именно за этим общим и охотится фотограф Александр Котов. В его объективе депрессивные панельки, воспетые современными рэперами, приобретают какой-то свой особый шарм. Не без нотки грусти, конечно, но скажите: кому сейчас легко? Мы сделали для вас подборку фотографий старых советских домов, чтобы вы несильно печалились, если продолжаете жить в одном из них. Ведь сотни тысяч людей в непохожих друг на друга городах (по крайней мере на первый взгляд) разделяют ваши горести и радости.

Минск

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Теги: Минск
 
 
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«Брежневки», хрущевки, «сталинки»… Советского Союза нет уже почти 20 лет, а его отголоски все еще можно найти в разных уголках Европы и Азии. Давно нет и Югославии,...
 
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