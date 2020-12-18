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240 тракторов рванут своим ходом в Витебскую область: это предпраздничная поставка МТЗ

18.12.2020 14:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Массовая отгрузка тракторов BELARUS в Витебскую область состоится 20 декабря. До пунктов назначения техника поедет своим ходом, сообщили в пресс-службе Минского тракторного завода.

Отгрузка тракторов запланирована из Минска (74 единицы), поселка Обчак (100 единиц) и Сморгони (66 единиц). Первая колонна выдвинется примерно в 9:30 с проходной МТЗ в направлении трассы М3 (Минск — Витебск), вторая – по трассе М1 (Брест — Минск — Москва), третья – по трассе Р95 (Лынтупы — Свирь — Сморгонь — Крево — Гольшаны). Во главе каждой из колонн поедут энергонасыщенные машины BELARUS-3522.

«Сделать передачу тракторов торжественной — наше совместное решение с Витебским облисполкомом. Тем более что одним из условий поставки в контрактах прописан самовывоз. День недели был выбран с учетом минимальной загрузки на республиканских трассах — все-таки для движения колонн в составе нескольких десятков единиц техники нужны определенные условия», — рассказал генеральный директор ОАО «МТЗ» Виталий Вовк.

Всего контрактами предусмотрена поставка 354 единиц техники, в том числе 70 энергонасыщенных тракторов, на общую сумму 42,8 миллиона рублей. Машины отправятся в адрес около 40 агропромышленных организаций области, в том числе на Глубокский молочноконсервный комбинат, Верхнедвинский МСЗ, Поставский молочный завод, Полоцкий молочный комбинат, Витебский мясокомбинат, Оршанский мясоконсервный комбинат.

Оставшиеся после массовой отгрузки 20 декабря тракторы планируется доставить в Витебскую область до конца года.

«Массовая отгрузка тракторов удачно совпала с подготовкой к новогодним и рождественским праздникам. И мы совместно с Витебским облисполкомом воспользовались, скажем так, экономическим поводом, чтобы поднять настроение нашим работникам и жителям столицы – завтра, 19 декабря, на призаводской площади МТЗ начнет работать „Кiрмаш святочнага настрою“, — отметил Виталий Вовк. — На ярмарке будут сувениры и продукты питания производства нашего комбината общественного питания. Также к нам приедут предприятия Витебской области, чтобы предложить свою продукцию. Думаю, такое предновогоднее сотрудничество с регионами — и в поставках техники, и в создании праздничной атмосферы — может стать доброй традицией».

Кроме того, 19 декабря на призаводской площади состоится концерт коллективов художественной самодеятельности Дворца культуры МТЗ, а также выступление конкурсантов и призеров заводского конкурса «Пой BELARUS!». А 20 декабря продет торжественное награждение победителей фотоконкурса «Дети BELARUSов».

240 тракторов рванут своим ходом в Витебскую область: это предпраздничная поставка МТЗ

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Массовая отгрузка тракторов BELARUS в Витебскую область состоится 20 декабря. До пунктов назначения техника поедет своим ходом, сообщили в пресс-службе Минского...
 
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