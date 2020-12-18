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«Яндекс» назвал главные слова десятилетия

18.12.2020 15:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Яндекс» назвал главные слова десятилетия, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза. В 2020 году такими словами стали — «карантин», «пропуск» и «конституция», говорится в сообщении ТАСС.


Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov

«У составителей словарей есть такой жанр — слово года. Аналитики «Яндекса» тоже решили в него поиграть: взяли поисковые запросы за 10 лет и нашли имена нарицательные, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза. Например, в 2012 самым популярным из них было слово «мультиварка», в 2015 — «тверк», в 2020 — «карантин», — говорится в сообщении компании.

Согласно материалам «Яндекса», главными словами в 2011 году стали — «планшет», «купон» и «дефолт»; в 2012 — «мультиварка», «мемы» и «ультрабук»; в 2013 — «метеорит», «плейкаст», «промокод»; в 2014 — «майдан», «годжи» и «санкции»; в 2015 — «тверк», «кек» и «слипоны»; в 2016 — «гироскутер», «петиция» и «вейп»; в 2017 — «спиннер», «майнинг» и «криптовалюта»; в 2018 — «слайм», «каршеринг» и «сквиши»; в 2019 — «рецессия», «постирония» и «люстрации»; в 2020 — «карантин», «пропуск» и «конституция».

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В 2020 году такими словами стали - «карантин», «пропуск» и «конституция».
 
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