Лукашенко поставил в один ряд события в Беларуси, Нагорном Карабахе, Кыргызстане и Украине

Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав государств Содружества независимых государств, которое проходит 18 декабря в формате видеоконференции.



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«Укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве не вопрос выбора, а неизбежная необходимость. Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества. Это станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если мы примем здесь соответствующее решение, которое уже согласовано», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

В начале своего выступления Лукашенко поблагодарил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «за активную и плодотворную деятельность Узбекистана в качестве страны, председательствующей в СНГ в этом году».

«Отдаю должное профессионализму наших узбекских друзей, которые вынуждены выполнять свою миссию в такой пожароопасной обстановке. Об одном из пожаров, который вспыхнул на постсоветском пространстве в зоне ответственности СНГ, только что говорил наш друг президент Азербайджана. Не забывайте о событиях в Беларуси, Кыргызстане, в Украине сегодня хватает проблем. Словом, пожар да и только», — сказал он.

Главы Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана обсуждают взаимодействие в рамках СНГ (в этот раз на саммите не присутствует представитель Армении).

Как пояснил председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, накануне исполком получил ноту из МИД Армении, в которой сообщалось, что из-за непредвиденных обстоятельств премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет принять участие в саммите. Лебедев пояснил, что представители Армении принимали участие в детальной проработке документов, которые предлагаются для рассмотрения на саммите, поэтому после согласования главами государств документы будут направлены в Ереван для подписания армянской стороной.

Лукашенко отметил, что концепцию своего председательства Беларусь традиционно обнародует позднее, но основные ее «контуры» он обозначит сейчас. «Мы намерены сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности», — заявил он.

Основной акцент белорусская сторона планирует сделать на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг.

Особое внимание будет уделено работе по сопряжению многоуровневых интеграционных процессов в СНГ и ЕАЭС. Лукашенко уверен, что «при более тесном сотрудничестве исполнительных органов этих двух объединений страны смогут значительно укрепить свои связи».

«Как минимум мы не должны допустить ситуацию, когда более глубокая интеграция в Евразийском экономическом союзе обернется какой-то разделительной линией в торгово-экономических отношениях «пятерки» и других странах Содружества», — подчеркнул он.

По словам Лукашенко, также следует продолжить «системное и последовательное совершенствование скоординированной транспортной политики, поиск конкретных решений по поставкам энергоресурсов».

«Видим необходимость повышения эффективности работы межотраслевых органов СНГ, направленной на активизацию инвестиционной деятельности, расширение производственной кооперации, поиск общих точек экономического роста», — добавил он.

По словам Лукашенко, Содружество независимых государств, «что бы ни говорили скептики, состоялось и стало одним из эффективных инструментов обеспечения региональной стабильности». Вместе с тем он считает, что этот инструмент нуждается в совершенствовании, ведь постоянно появляются новые вызовы. Ярким примером, отметил он, стало обострение ситуации в Нагорном Карабахе.

Лукашенко подчеркнул, что «в сегодняшних непростых условиях особую важность приобретает неуклонное выполнение взятых на себя странами СНГ обязательств». «Не будем выполнять то, о чем мы договорились, никаких у нас не будет ни союзов, ни впредь договоренностей. Реализация этих договоренностей не должна быть делом вкуса или личных предпочтений — за нами миллионы людей», — сказал он.

Он также заявил, что Беларусь всегда следовала и будет следовать таким принципам. «Уверен, что, председательствуя в Содружестве, при вашей поддержке мы сможем реализовать намеченные планы и заметно продвинуться во всестороннем укреплении государств — участников Содружества, — сказал Лукашенко. — Мы можем стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности».

Лукашенко заверил, что белорусская сторона выработает конкретные направления и меры по углублению интеграции на пространстве Содружества и направит их во все государства.