ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси могут ввести спецсбор за выезд за границу на автомобиле

18.12.2020 15:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В Беларуси областным Советам депутатов могут разрешить вводить сбор за выезд из страны на автомобиле. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, размещенным на сайте Министерства финансов.

В Беларуси могут ввести спецсбор за выезд за границу на автомобиле

Согласно проекту документа, такой сбор может быть введен «в целях принятия дополнительных мер по консолидации доходов бюджета для борьбы с COVID-19».

Решение может начать действовать уже с начала 2021 года для автомобилей, максимальная масса которых не превышает пяти тонн и в нем имеется не более 8 мест для сидения помимо водителя.

Ставки сбора устанавливаются областными Советами депутатов в пределах трех базовых величин, что на данный момент составляет 81 рубль. Принимать решение о введении сбора местные власти смогут в течение двух лет — с 1 января 2021 года и до 1 января 2023 года.

Плательщиками сбора признаются водители принадлежащих организациям или физическим лицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, транспортных средств, пересекающих государственную границу Беларуси в пунктах пропуска. Таким образом, это уплата сбора может коснуться при выезде через границы Беларуси со странами Евросоюза и Украины, но не затронет границу с Россией.

Предполагается, что уплата сбора будет осуществляться в белорусских рублях до пересечения или при пересечении госграницы Беларуси в пунктах пропуска исходя из размера базовой величины, действующего на дату уплаты сбора.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси областным Советам депутатов могут разрешить вводить сбор за выезд из страны на автомобиле. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс,...
 
Новости дня
Новости разные
 
1917 захварэлі, 9 памерлі. Афіцыйная статыстыка COVID-19 за дзень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика