Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

Лукашенко называл Гуджеротти «лучшим из послов Ватикана» и даже награждал орденом

«Просто обязан поблагодарить за поддержку, которую оказываете нам в организации налаживания отношений с Европейским Союзом. Неважно, будет от этого результат или нет, но я знаю, что вы этого очень хотите».







Гуджеротти передает Папе Франциску икону – подарок от Лукашенко. Фото: blogspot.com

«Абсолютно искренне, без всякой дипломатии говорю, что, наверное, вы лучший из послов Ватикана».

«Для того, чтобы ратовать за семью и за детей, нужно самому иметь детей. Что за дремучесть – священник большого уровня не должен иметь детей?! Вот уверен – втихую что-то где-то «косячит». Я вам больше скажу: я знаю это…. И это нормально: дети должны быть, чтобы ты был человеком. Нет детей – не человек», – грубо пошутил Лукашенко.

Фото: tvr.by

Что могли обсуждать Лукашенко и Гуджеротти?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В окружении Папы Римского у Лукашенко есть друг: поможет ли он ему выкрутиться и на этот раз? Лукашенко наступает на белорусский костел.