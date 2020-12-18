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В окружении Папы Римского у Лукашенко есть друг: поможет ли он ему выкрутиться и на этот раз?

18.12.2020 15:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В окружении Папы Римского у Лукашенко есть друг: поможет ли он ему выкрутиться и на этот раз?
Фото: president.gov.by
Лукашенко называл итальянца «лучшим из послов Ватикана» и даже награждал орденом.

В четверг 17 декабря в рабочем кабинете Александра Лукашенко побывал апостольский нунций в Великобритании архиепископ Клаудио Гуджеротти. По сути его можно назвать спецпосланником Папы Римского.

Пресс-служба руководителя Беларуси отделалась общими словами о их встрече. Из отчета не очень понятно, почему Гуджеротти решил прилететь в осажденную крепость.

Но одна из причин лежит на поверхности: Лукашенко наступает на белорусский костел, руководство которого осуждает насилие в стране. Достаточно сказать, что в Беларусь до сих пор не впустили митрополита Тадеуша Кондрусевича, гражданина страны.

UDF.BY рассказывает, почему Гуджеротти вполне можно считать другом Лукашенко и что он мог обсуждать с ним за закрытыми дверями.

Лукашенко называл Гуджеротти «лучшим из послов Ватикана» и даже награждал орденом



Клаудио Гуджеротти работал апостольским нунцием (послом Ватикана) в Беларуси в 2011-2015 годах. По всей видимости, он познакомился с Лукашенко в начале 2012 года, когда тот принимал верительные грамоты послов ряда иностранных государств. С тех пор они постоянно общались, руководитель страны несколько раз проводит отдельные встречи с представителем Папы Римского.

Важный момент: Гуджеротти помогал Лукашенко наводить мосты с Ватиканом и Брюсселем в ситуации внешнеполитической изоляции руководства Беларуси, которое подверглось ЕС жестким санкциям за репрессии после Площади-2010.

Лукашенко не скрывал своей благодарности Гуджеротти:

«Просто обязан поблагодарить за поддержку, которую оказываете нам в организации налаживания отношений с Европейским Союзом. Неважно, будет от этого результат или нет, но я знаю, что вы этого очень хотите».


Помощь в наведении мостов сработала: в 2016 году Лукашенко встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском. Считалось, что после этого незазорно принимать руководителя Беларуси и в других европейских столицах.


В окружении Папы Римского у Лукашенко есть друг: поможет ли он ему выкрутиться и на этот раз?

Гуджеротти передает Папе Франциску икону – подарок от Лукашенко. Фото: blogspot.com

После того, как итальянец покинул Беларусь и переехал на работу в Украину, Лукашенко рассыпался в комплиментах ему:

«Абсолютно искренне, без всякой дипломатии говорю, что, наверное, вы лучший из послов Ватикана».


В 2017 году руководитель Беларуси «за значительный личный вклад в развитие культурного сотрудничества между Беларусью и Ватиканом» наградил итальянца орденом Франциска Скорины.


О том, насколько близкие отношения сложились между руководителем Беларуси и Гуджеротти, свидетельствует момент из послания Лукашенко парламенту и народу в 2015 году.

«Для того, чтобы ратовать за семью и за детей, нужно самому иметь детей. Что за дремучесть – священник большого уровня не должен иметь детей?! Вот уверен – втихую что-то где-то «косячит». Я вам больше скажу: я знаю это…. И это нормально: дети должны быть, чтобы ты был человеком. Нет детей – не человек», – грубо пошутил Лукашенко.

Эта шутка вполне могла привести к громкому скандалу, если бы не личность Гуджеротти, который смеялся в зале больше всех.

В окружении Папы Римского у Лукашенко есть друг: поможет ли он ему выкрутиться и на этот раз?

Фото: tvr.by

Что могли обсуждать Лукашенко и Гуджеротти?


Как уже было сказано выше, белорусские власти до сих пор отказываются впускать в страну руководителя белорусского костела Тадеуша Кондрусевича, который, по мнению Лукашенко, получал в Польше «консультации, как разрушать страну».

Гуджеротти однажды уже спас от преследования со стороны режима представителя белорусского костела. В 2013 году КГБ упек за решетку ксендза Владислава Лазаря по обвинению в «шпионском деле». Клаудио Гуджеротти вел с властями переговоры о его судьбе, и священник через несколько месяцев был освобожден.

Можно допустить, что и на этот раз за благоприятное решение вопроса с Кондрусевичем итальянец пытался что-то предложить Лукашенко: руководитель Беларуси доверяет ему как никому другому в костеле. Возможно Гуджеротти неслучайно прилетел в Минск в день, когда должны были быть опубликованы детали третьего пакета санкций ос стороны ЕС.

Вероятен и иной вариант: итальянец приехал к Лукашенко чтобы заручится его гарантиями по безоблачному будущему для костела в Беларуси, расширению его влияния и инфраструктуры взамен на увольнение Кондрусевича, который уже написал заявление об отставке – но в Ватикане его еще не подписали.
 
Теги: Минск
 
 
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